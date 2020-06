Espert largó su campaña bonaerense vía zoom para ser diputado

José Luis Espert persevera. Pese a la cuarentena y a que todavía falta más de un año (larguísimo) para las elecciones, el economista liberal empezó su campaña vía zoom por la provincia de Buenos Aires. Su objetivo es obtener una banca como diputado en las legislativas de 2021. Arrancó ayer por Pergamino, su ciudad natal. Mantuvo reuniones virtuales con medios, dirigentes, comerciantes y curiosos locales. Su tele-agenda continuará a lo largo de junio y julio por 26 municipios bonaerenses: La Matanza, Lobos, Morón, Mar del Plata y Junín, entre otros.

“Espert rompe la cuarentena”, afirma de entrada el spot que ya puso a circular. Tras la enumeración de localidades que recorrerá desde su casa, el precandidato aclara: “Tranquilo, Kicillof, es sólo zoom, todo virtual”.

Si bien en las presidenciales de 2019 sacó menos de dos puntos (a pesar de la enorme atención mediática que había conseguido), Espert confía en que ahora tiene una oportunidad de crecer. ¿Por qué? Dos motivos lo alientan: el derrumbe económico que está causando la pandemia, sumado a la crisis post-fracaso electoral que todavía atraviesa Cambiemos.

José Luis Espert: "Con Vicentin demuestran que no es un gobierno de científicos sino de payasos"

Su discurso buscará romper la polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Lo hará en base a una propuesta concretísima para el universo de los simpatizantes macristas: ¿Qué prefieren: que entre al Congreso el séptimo candidato de Cambiemos o darle voz a alguien como Espert?

Respecto al segmento social de los votantes oficialistas, el economista ultra-liberal no tiene demasiadas expectativas. “El kirchenrismo es siniestro, apretador y mafioso”, asegura.

“Señor presidente, le pedimos encarecidamente que tome medidas concretas y urgentes para empezar a recuperar la economía”, exigió la semana pasada.

Espert, sin embargo, tiene dos miradas que contradicen la opinión circulante en sectores afines a su ideología. Para el excandidato a presidente, la política de Alberto Fernández no se asemeja al chavismo de Venezuela. Y algo más: la posibilidad de caer en default no sería especialmente grave. En sus propias palabras, “ya hay un cráter en la economía. Y vamos hacia una situación de desastre con o sin default”, explica. Y agrega: “Creo en honrar las deudas. Pero no considero que pagar la deuda evite que todo se prenda fuego”.

José Luis Espert: "La caída del PBI puede ser peor que la del 2002"

Sobre el proyecto para expropiar la cerealera Vicentin, discute con los que perciben una línea chavista. “No se viene Venezuela. Es un apriete a determinadas empresas nomás. Avanzan sobre Vicentin porque les interesa el agro y porque incluye una vendetta contra Macri, por las relaciones que tenía con los dueños de la compañía”, asegura.

En su aventura electoral, lo acompañará nuevamente el periodista Luis Rosales. Analista de política internacional y ex socio del consultor Dick Morris, Rosales planea ser candidato a diputado por la Capital o Mendoza. En las presidenciales de 2019, había sido el compañero de fórmula de Espert.

Mientras ensaya esta tele-campaña, el economista mantiene conversaciones con Ricardo López Murphy y con la ex diputada Cynthia Hotton. Evangélica, embanderada fervorosa de los pañuelos celestes y ex candidata a vicepresidenta del militar Juan José Gómez Centurión, Hotton busca un espacio político para canalizar su prédica de valores conservadores.

El objetivo de Espert es contar con representación legal en las principales provincias de la Argentina. Para lograrlo, pretende servirse de partidos afines a su doctrina: la Ucedé (Unión de Centro Democrático), fundada por el histórico Álvaro Alsogaray; el Partido Libertario y el Partido Demócrata.

A diferencia de lo ocurrido en 2019, en las próximas legislativas evitará “alquilar” un sello partidario. La experiencia del año pasado con Alberto Asseff le resultó problemática. Tras la ruptura de su alianza con Asseff, presidente del Partido Nacionalista Constitucional UNIR, Espert estuvo a punto de quedarse afuera de las presidenciales. ¿Qué pasó? Poco antes del cierre de listas, el actual diputado Asseff fue seducido inesperadamente para ser candidato por el macrismo.

MC