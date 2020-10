Diputado del PRO: "Macri para nosotros es como Perón para los peronistas"

El ex presidente Mauricio Macri volvió a aparecer en la escena política en los últimos días tras el banderazo del 12 de octubre y busca seguir siendo el líder de la oposición. Pese a las internas en Juntos por el Cambio, hay varios dirigentes que se mantienen fieles al ex mandatario como el diputado nacional del PRO, José Núñez, quien hizo una particular comparación de lo que significa Macri para su espacio con lo que es Juan Domingo Perón para los peronistas.

"Macri para nosotros es como Perón para los peronistas. Es el líder de nuestro espacio. Es la persona que fundó un partido, lo hizo de cero. Ganó la Ciudad de Buenos Aires, la gobernó por ocho años y dejó muchísimos avances; se presentó a la elección presidencial y la ganó", expresó el diputado por Santa Fe en diálogo con el programa Radiópolis de Radio 2 de Rosario.

Por qué Mauricio Macri quiere ser Perón

En ese sentido, José Núñez se refirió a la reaparición pública de Macri luego del banderazo nacional del 12 de octubre contra el gobierno de Alberto Fernández. En cuanto a qué pasará con el futuro político del ex mandatario, opinó: "Lo veo en el lugar que él quiera estar. Tiene prioridad para decidir dónde quiere jugar. si quiere ser candidato lo vamos a acompañar; si decide acompañar a Bullrich, Pichetto, Vidal o Rodríguez Larreta, vamos a estar ahí apoyando".

Asimismo, el diputado consideró que si las elecciones presidenciales fuesen hoy "ganaría Juntos por el Cambio".

Por otro lado, también habló sobre las polémicas declaraciones de Dady Brieva en las que señaló que le hubiese gustado tener un camión para jugar al bowling" con los manifestantes opositores al Gobierno.

"Siempre fui respetuoso e intenté no hablar de Dady por su amistad con Miguel Del Sel. Pero la verdad es que es un impresentable. Suma división, es detestable", manifestó el legislador santafesino.

En su reaparición pública, Macri habló sobre el peronismo y dijo: “El peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de diez años, y eso significa que ha sido cooptado por la irracionalidad”. El ex mandatario cree que para sobrevivir, el peronismo tiene que "lograr separarse de Cristina de Kirchner".

