Mauricio Macri: "El peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner hace más de 10 años"

En su primera entrevista tras terminar su mandato, el ex presidente Mauricio Macri acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner de tener "secuestrado" al peronismo "desde hace más de diez años".

“El peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de diez años, y eso significa que ha sido cooptado por la irracionalidad”, advirtió Macri durante la entrevista.

"Con los irracionales no se puede", agregó, y consideró que “si el peronismo no resuelve ese problema es muy difícil sentarse a una mesa a acordar”.

Macri cree que para sobrevivir, el peronismo tiene que "lograr separarse de Cristina de Kirchner".

"Todos queremos acordar, todos los argentinos que están hoy esperando que acordemos, pero con la irracionalidad no se puede. Necesitamos un peronismo racional, como fue el último Perón, una persona que vino a construir; como fue Menem, que no había irracionalidad; no había irracionalidad con Duhalde, no se soltaban presos, no se fomentaba la toma de la propiedad privada", afirmó.

Macri sostuvo que la vicepresidenta Cristina Kirchner "tiene una agenda propia que tiene que ver con sus problemas" y "necesita someter a la justicia". "Hoy necesitamos que la gente esté en la calle defendiendo la Ley y los jueces", expresó en una entrevista por el canal Todo Noticias.

También aseguró que la ex presidenta "se ha dedicado desde que es gobierno" a perseguir a su familia, en causas como la del Correo. Dijo que existe "un avance sistemático" contra su familia liderado por Kirchner.

El ex presidente volvió de este modo a polarizar con Cristina Kirchner y evitó el choque frontal con Alberto Fernández.

(Actualizado a las 23.00)

MC / DS