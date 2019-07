Juan Grabois cargó contra Julio De Vido y Aníbal Fernández: "Los quiero lejos"

"Julio De Vido me parece que fue lo peor que le pasó a Argentina", respondió el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois cuando fue consultado por la situación judicial del exministro de Planificación. Entrevistado por Luis Majul en la emisión de La Cornisa de este domingo 28 de julio, el dirigente social también repudió a las declaraciones de Aníbal Fernández, que generó un amplio rechazo —incluso en su propio espacio político— cuando comparó a la gobernadora María Eugenia Vidal con el cuádruple femicida Ricardo Barreda.

"Se van a enojar algunos, pero De Vido fue lo peor que le pasó a la Argentina", dijo Grabois sobre el exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, condenado por la tragedia de Once y con prisión preventiva por presunto fraude al Estado y asociación ilícita. "Es un tipo que yo lo quiero lejos, igual que a Aníbal Fernández", agregó.

En declaraciones al canal América, Grabois explicó también que Aníbal Fernández es la "vieja guardia" del kirchnerismo y que incluso "retrocedió" ante el "avance de las nuevas ideas". Además, lo distanció del kirchnerismo: "Aníbal Fernández es candidato a concejal por Pinamar. Ese tipo no es representativo del Frente de Todos. No es diputado ni senador".

"Se acuerdan de que tenía una publicidad que decía '¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?'. Yo sabés a quién no se los confío: A ella. Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a Barreda, a ella no", dijo el exjefe de Gabinete en una entrevista con el programa Crónica Anunciada en FutuRock.

Kicillof se diferenció de Aníbal Fernández: "No quiero campaña sucia ni agresiones"

El exministro de Economía y actual candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, también había salido a despegarse de las declaraciones Fernández respecto de la gobernadora María Eugenia Vidal. "La comparación con un femicida me resultó penosa. Desde el primer día, la campaña mía se trata de proponer y discutir ideas", afirmó en declaraciones a Radio 10.

Lo mismo hizo el presidente de San Lorenzo y candidato a jefe de Gobierno, Matías Lammens: "No estoy de acuerdo para nada, me parece una locura. Uno puede tener todas las diferencias políticas del mundo, pero que es madre de familia, una buena persona, me parece una locura, una demencia".

