El abogado y dirigente social Juan Grabois donó una colección de 900 libros de su padre recientemente fallecido, Roberto “Pajarito” Grabois, para la creación de una biblioteca en la sede nacional del Partido Justicialista que se encuentra en Matheu 130. “Hoy se formalizó la donación de los libros de mi papá al Partido Justicialista; les comparto la carta que envié a su Consejo Nacional agradeciéndole a su presidenta y a todos sus miembros la construcción de la biblioteca para albergarlos”, escribió el referente político en su cuenta oficial de X.

En la carta dirigida a la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, y a las autoridades del Consejo Nacional, Grabois escribió: “Era su partido. Aquí tienen que estar. Que sirvan para la formación de nuevos militantes, que estoy seguro ustedes impulsarán”.

En la misiva, el dirigente social contó que su padre entre 1972 y 1973, bajo la conducción del General Juan Domingo Perón, intentó sin éxito la formación de nuevo cuadros y confesó: “Sin asumir la pertenencia partidaria de mi papá, quiero contribuir en esa tarea inconclusa que él y sus compañeros asumieron en su juventud”.

El tuit de Juan Grabois

En un tono muy emotivo, Grabois recordó: “Durante su vida, mi papá tuvo miles y miles de libros sobre política, sociología, filosofía, historia, literatura. Era un hombre extremadamente culto, de memoria gigantesca y aguda capacidad de análisis. Lamentablemente, muchos libros se perdieron por las dictaduras y vicisitudes de su vida. Esperaba encontrar más, pero estos novecientos son los que quedaron".

"Corresponden fundamentalmente a la bibliografía que usó para sus memorias y usaría para un nuevo libro que estaba escribiendo sobre los sucesos posteriores a la muerte del General Perón… libro que tal vez me toque completar”, consideró. El dirigente cerró su carta confesando: “No hay nada más lindo que compartir la herencia de quienes nos precedieron para que otros puedan construir un nuevo amanecer”.

Quién fue Roberto Grabois

Roberto Grabois fundó en los años 60 el Frente Estudiantil Nacional (FEN), que tuvo un gran protagonismo en la lucha contra la dictadura de Juan Carlos Onganía y la proscripción del peronismo. En sus memorias, el referente peronista escribió: “Lo mejor que hice en mi vida política fue impulsar la creación y el desarrollo del Frente Estudiantil Nacional. Han pasado más de cuarenta años y me siguen identificando con mi apodo Pajarito y con mi agrupación estudiantil”.

“El Frente Estudiantil Nacional fue una estructura federal. Nació por 1967, en las universidades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Y se extendió rápidamente a Mendoza, Mar del Plata y Tucumán. No surgió de la nada, ni de la mente de un jefe esclarecido; atrás hay una historia colectiva y sin duda, mi propia vida. Muchas veces sentí que la fuerza (casi mítica, según algunos) que hace que Pajarito sea aún recordado, hubiese necesitado de la muerte para coronar mi paso por la generación política de los años de fuego. Así lo transmitieron algunos sectarios incapaces de comprender mi público tránsito desde el socialismo hasta el peronismo de Perón”, analizó.

Juan D. Perón junto a Roberto Grabois en Madrid

"Sapos": infancias durante la dictadura militar argentina a través de filmaciones amateurs en Súper 8

En 2021, al tomar distancia del PJ, Grabois padre confesó: “Intenté servir al PJ como consejero metropolitano 1985-89 y como Consejero Nacional. Con el mismo repudio de siempre hacia los traidores sintetizados hoy en figuras como Carlos Grosso y Miguel Pichetto, y con el máximo respeto a los peronistas que creen que la táctica del rejunte pudiera ser positiva, debo hoy rechazar tanta hipocresía en el uso de los símbolos caros al movimiento nacional”.

Roberto escribió: “Los que conocen mi trayectoria saben que en 1973, desde la OUTG, renuncié a los cargos como una manera de servir a Perón. Que en 1975 me enfrenté a quienes buscaron protegerse bajo el manto del genocida Massera, así como a los que quisieron reemplazar a Perón por el general Carcagno. Recuperada la democracia, unos y otros buscaron quebrar mi lealtad peronista desplazándome de las listas de candidatos en 1985 y 1987. No lograron quebrarme, decidí que mi destino no pasaba por la 'carrera' política sino por los aciertos y los errores de la militancia. Pude ganarme la vida con mi profesión y no poseo jubilación estatal alguna”.

El histórico dirigente falleció el jueves 5 de diciembre de 2024, con 82 años. "Se fue bien", relató Juan Grabois y detalló que su papá "murió rodeado del amor de su familia". Lo describió como "abuelo de cinco, padre de tres" y "militante peronista de toda la vida, de un peronismo visceral y sincero, ahora desde el cielo seguramente estará haciendo fuerza para la recomposición del Movimiento y para que cada tanto gane San Lorenzo". "Vivió una vida —muchas vidas— llena de pasión, errores, aciertos, amores, compañerismo y amistad", concluyó.

