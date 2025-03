En el PJ aseguran que la lista de contratados de la Legislatura se conocerá esta semana

Aunque no lo deseaba, quedó en claro que el escándalo por la “empleada fantasma” de la Legislatura tachó a Myrian Prunotto de la probable lista de candidatos a diputados nacionales del cordobesismo, lo cual se coronó con un viaje a Estados Unidos, que en principio intentó ocultar, asegurando a través de voceros, que se encontraba en un campo próximo a la serrana localidad de Ongamira.

La vicegobernadora ya regresó de su periplo norteamericano y el martes volverá a la Legislatura, donde, hasta el momento, no tiene agendada una reunión formal con el bloque de legisladores de Hacemos. Desde el viernes vienen siendo frenéticos los contactos telefónicos y personales entre dirigentes para darle forma a una iniciativa que apunte a terminar con la polémica iniciada por el desopilante suceso protagonizado por Guillermo Kraisman.

“No hay una reunión pautada pero es un hecho que la lista de más de mil empleados contratados será difundida en los próximos días”, confió a este medio una calificada fuente oficialista del Poder Legislativo. El sindicato que nuclea a los empleados legislativos pone algunos reparos sobre determinados ítems, para resguardar la intimidad y la seguridad de los agentes.

Desde el oficialismo pretenden que allí concluya esta historia, que comenzó con la imputación por parte del fiscal Anticorrupción Franco Mondino de la “empleada fantasma” Virginia Martínez, incluida en la Legislatura en diciembre pasado. La ríspida cuestión se hizo pública cuando el puntero Guillermo Kraisman quiso cobrarle el sueldo valiéndose de una maniobra ilegal, por la cual quedó preso. También fue imputada la madre de Martínez por supuesta tentativa de defraudación.

La inocencia de Nadia

En el PJ juzgan que Nadia Fernández “no tiene ninguna responsabilidad” en esta engorrosa situación. La legisladora oficialista –vicepresidenta del cuerpo– había firmado la documentación para incorporar a Martínez por pedido de Kraisman. Los voceros peronistas insistieron en que el asunto se termina allí, con la imputación de Martínez y su madre, por lo que se aprestan a dar vuelta la página.

Ahora resta develar qué nombres contienen esos listados, ya que se habla de dirigentes, familiares directos de legisladores, punteros, periodistas y exintendentes a quienes el oficialismo les habría dado cobertura laboral con un contrato en la Legislatura, cuando se sancionó la norma que les impedía intentar más de una reelección en sus pueblos.

La lista viene circulando de manera reservada entre algunos legisladores y uno de ellos confió a este medio “que son sueldos bajos, de no más de 800 mil pesos en la mayoría de los casos”. También dijo que no había “nombres importantes” en esa nómina. Ahora, la voluntad final para difundirla la tiene Prunotto, quien si no lo hace recibirá la presión directa de los integrantes de la bancada oficialista, además de los de la oposición, como el radicalismo.

“Todos los miembros de nuestro bloque estamos de acuerdo en darla a conocer a la brevedad”, aseguró otra fuente legislativa, que milita en el justicialismo.

“El Gringo” no sabe, no contesta

En medio del “affaire de la Legislatura”, en el peronismo continúan con el armado de la propuesta que competirá en las elecciones de octubre. El llaryorismo volvió a la carga con la propuesta tendiente a que el exgobernador Juan Schiaretti sea candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), aunque se indicó que si esa posibilidad no se da, tiene otras dos alternativas potables: postularse a la elección de medio término por Córdoba o instalarse en tierras porteñas y conducir todo el proceso electoral sin ocupar ningún lugar en las listas.

Esto ya había sido anticipado por voceros llaryoristas hace varios meses y publicado en exclusiva por Perfil Córdoba. Ahora, se produjo una novedad: la propuesta la hizo un colaborador de la mesa chica del gobernador, Daniel Pastore, ministro de Vinculación Comunitaria y a cargo de la comunicación del gobernador, en una nota que concedió al canal de streaming Universo.

Los peronistas mascullaron por lo bajo, pero nadie salió a hablar de la cuestión en público, aunque en conversaciones informales reconocieron en forma tajante que no será candidato por Caba, mientras que por ahora también desalentaron una postulación por Córdoba. De todas formas, muchas voces del oficialismo cordobés no descartan totalmente que Schiaretti lidere las boletas cordobesistas. El exgobernador se mantuvo en riguroso silencio.

Lo cierto es que el PJ está atento a una serie de acontecimientos que podrían alterar el proceso electoral, como que el presidente Javier Milei anticipe las elecciones de medio término para julio valiéndose de alguna estrategia legal. En ese caso, los tiempos se anticiparían de manera importante y las definiciones habría que empezar a tomarlas en breve para no improvisar sobre la marcha.

Córdoba, la adelantada

Aunque todavía no empezó la campaña para las elecciones de medio término de este año, Llaryora tiene prácticamente definido que la elección para gobernador de 2027 se realizará a fines de marzo o en abril. Y el dato interesante es que invitarían a que se vote en todas las ciudades y pueblos que gobierna el justicialismo, incluida Córdoba capital, donde tendría que efectuarse una modificación legal.

El PJ ya baraja candidatos a intendente de Córdoba para 2027. Para ese puesto hay tantos anotados como dirigentes, pero uno es el favorito: Oscar “Pichi” Campana, aunque algunos lo mencionan como postulante a diputado nacional este año si Schiaretti finalmente no se anota.

Como curiosidad, hay que decir que el Frente Cívico parece haber sido advertido de este adelantamiento de la elección provincial. Consultado al respecto, el senador Luis Juez dijo en el programa Punto y Aparte de (Punto a Punto Radio 90.7) que se votará “en marzo de 2027” y que su fuerza política lo llevará como candidato a gobernador. La pregunta se cayó de madura: ¿Quién será el candidato a intendente? “Lo tengo in pectore”, respondió el senador pero no dio pistas. Todo está por verse.