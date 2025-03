Adela Arning de Mendiolaza: "Somos mujeres que le ganamos a hombres fuertes de la política"

Adela Arning llega sola a Paso Nivel, un paseo gastronómico a pocas cuadras de la municipalidad. Pide disculpas por la tardanza, no tiene un séquito que la acompañe como otros mandatarios provinciales. No son días sencillos y además se encuentra en plena paritaria con los empleados municipales, a los que ella llama "colaboradores".

La intendenta de Mendiolaza atraviesa un presente político complejo marcado por un proceso de revocatoria en curso. En el patio del lugar, con un café y un vaso de jugo de naranjas recién exprimido, Arning profundizó sobre las dificultades de su gestión, detalló los desafíos de un primer año y medio al frente del municipio y reafirmó su compromiso de trabajar por el bienestar de los ciudadanos de Mendiolaza.

La intendenta de Mendiolaza y vicepresidenta del PRO en la cuerda floja: se inicia del proceso de revocatoria contra Adela Arning

"Somos mujeres del PRO que le ganamos a hombres fuertes de la política, ellos ahora trabajan de esa forma y nosotros desde el día uno no dejamos de ordenar lo que dejaron", lanza como un amargo descontento de lo que está viviendo. En esa frase engloba muchas cosas, entre ellas ponerse en la misma sintonía que Natalia Contini, la intendenta de Anisacate. Aunque su proceso no llegó a la Justicia Electoral.

Desde la semana que viene, en una acción promovida por el vecino Alberto Dalmazzo se comenzará a certificar firmas de, al menos, el 10% del padrón de la localidad. Son al menos 1.400 vecinos que deberán rubricar debajo de un escrito contra la intendenta.

Fueron 25 años de "malos años"

La ley provincial habilita el proceso para que los vecinos, en caso de descontento con el mandatario, lo puedan eyectar de su despacho. Pese a que haya pasado ni la mitad de su gestión. Arning admitió que "el descontento de la gestión municipal viene de muchos años, no es un descontento de ahora".

La intendenta describió un panorama municipal complejo desde su llegada, señalando que "nunca ha sido fácil ni desde el comienzo del proceso". Subrayó que gestionar un municipio que sabían que estaba "con muchas carencias y solucionarlas requiere tiempo para abordarlo, no solo lo económico".

Ante cada ataque, respondió con más transparencia. "Uno de los principales problemas heredados fue el pase a planta permanente de 60 personas el último año, que dejó al municipio atado de manos y pies", expresó. Hoy el salario promedio de los empleados, le demanda a la comuna 1.800.000 de pesos, por encima de la media de las localidades vecinas.

A pesar de las dificultades, Arning destacó los esfuerzos de su gestión para llevar adelante obras "de fondo" en Mendiolaza. "Yo he conseguido un nuevo camión para trasladar la basura, otro nuevo camión recolector de residuos sin que a la ciudad le cueste nada. Son gestiones. Hemos conseguido cambiar toda la luminaria a transformación de LED de las avenidas principales de la ciudad sin que al vecino le cueste nada", contabilizó como algunas de las acciones.

Con respecto a la planta política y los sobresueldos, se lamentó que pocos vecinos hayan ingresado al portal de transparencia municipal. "Hemos reducido nuestro equipo de trabajo, o sea, que no somos la cantidad que dicen y los sueldos que transmitieron no eran nuestros sueldos. Yo he mostrado mi recibo de sueldo, todo está publicado", reconoció.

En relación a la infraestructura, Arning explicó: "Estamos juntándonos con los vecinos para eso. Hay obras que estamos hoy firmando el convenio con 'Cuatro Hojas' para hacer las lagunas de retardo que nos van a permitir que disminuir el daño de cada una de las lluvias. Nosotros tenemos 160 calles de tierra y con dos máquinas para atender toda la demanda. Estamos trabajando para poder hacer doble turno y poder coordinar con los empleados".

Necesidad de "Tiempo y Acompañamiento"

Adela Arning se describió como "una persona fuerte, comprometida" a pesar de las dificultades. "Me gusta lo que hago, es un desafío", afirmó. Reconoció que "sabía que el camino no iba a ser fácil, pero me lo están haciendo mucho más difícil". Subrayó la necesidad de lograr que el vecino se comprometa con el pago de las tasas locales pese a las subas del último año.

Concluyó que "falta, falta. Se necesita tiempo. Cuando vos hablás con la gente y le explicas, lo entiende".

Proceso de revocatoria

La jueza de Paz, Cecilia Matías, subrrogante en Mendiolaza, conformó la Junta Electoral encargada de supervisar el proceso de revocatoria contra la intendenta Adela Arning, cumpliendo la resolución emitida por la Jueza Electoral Provincial Marta Vidal.

La junta funcionará los martes de 14:30 a 16:30 para la recepción de dudas y consultas del padrón en la sede del Juzgado de Paz de barrio Los Cigarrales. Será integrado por las docentes Silvia Corzo (Escuela Sarmiento) y Guadalupe Tillard (IPEM 317) y por la jueza de Paz.

Se deberán reunir unas 1.400 firmas, certificadas de vecinos, que sean parte del padrón que votó en la última elección. Acompañarán un escrito que justifica el proceso revocatorio. Los lugares en donde se podrá subscribir son: la comisaría local o el Juzgado de Paz.

En caso de alcanzar la cantidad de vecinos necesarios, se convocará a comicios exclusivamente locales y con el padrón utilizado en 2023.