Juan Martín Mena, contra la Corte: "No dijeron nada cuando el macrismo hizo espionaje y persiguió opositores"

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, criticó la decisión de la Corte Suprema de aceptar el per saltum de los tres jueces desplazados por el Senado y les recriminó que hicieron silencio cuando el macrismo "se quiso llevar puesta la Constitución".

"Casi se quisieron llevar puesta la Constitución Nacional, se realizó un espionaje ilegal sin precedentes, las escuchas se pasaban por TV, de eso la Corte no dijo nada, se llevó a cabo una persecución y tampoco dijo nada, eso parece que no reviste gravedad institucional", expresó en diálogo con TN el funcionario de estrecha relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En esa línea, Mena aseguró que "evidentemente algunos miembros de la Corte son influenciables" y apuntó contra las presiones de "ni más ni menos que grupos de medios y ciertos sectores de la oposición política", recordando cuando Elisa "Carrió amenazó a Lorenzetti de que no iba a poder caminar por Rafaela".

La decisión de la Corte, entre la felicidad de Carrió y la advertencia de Dalbón

"Desconozco el gravedómetro que usa la Corte", dijo al cuestionar que se use el per saltum. "Me llama la atención que se use el per saltum, una herramienta tan extraordinaria. Sin embargo cuando se habla de funcionamiento de poder judicial la corte hace uso de esta herramienta", agregó.

"No seamos ingenuos, la decisión no se conoce. Lo que hizo generar esta resolución excepcional. No hubo ningún otro tema de gravedad institucional para este mecanismo de la Corte. Hay problemas bastante más graves de los que la Corte no se hace eco. Son intereses corporativos", manifestó.

Por último, apuntó directamente contra el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz: "No me extraña del presidente de la Corte siendo que el mismo aceptó ser juez del máximo tribunal del país sin pasar por el Senado. Será porque aceptó estar en la Corte por DNU".

La Corte Suprema puso en pausa los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli

Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli tienen vigente una licencia hasta el próximo 6 de octubre, tras lo cual se prevé que por el fallo de la Corte Suprema regresen momentáneamente a sus cargos designados durante el macrismo, hasta tanto se defina la cuestión de fondo.

De esta manera, tras la decisión de la Corte, Bertuzzi y Bruglia podrán volver a la Cámara Federal, y Castelli al Tribunal Oral Federal 7, donde está en juicio aún -sin fecha- el caso de los cuadernos por coimas en la obra pública, en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

EuDr CP