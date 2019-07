Julián Domínguez le respondió a Elisa Carrió: "No me meta en las internas de su gobierno"

La interna en Cambiemos quedó al rojo vivo tras el cierre de listas del sábado 22 de junio y este fin de semana sumo un nuevo capítulo con las explosivas declaraciones Elisa Carrió. En el programa de Mirtha Legrand, la líder de la Coalición Cívica - ARI apuntó contra los legisladores Emilio Monzó y Nicolás Massot, dos de los "heridos" que abandonarán el oficialismo cuando terminen su mandato, gane quien gane en las elecciones 2019. Lilita denunció que el actual presidente de la Cámara de Diputados envió a Julián Domínguez para instigarla a "romper" con el Gobierno. "Siento que me falta el respeto", respondió el legislador justicialista.

"La diputada Elisa Carrió una vez más, falta a la verdad respecto a mi persona. Yo soy peronista, creo en un país desendeudado, inclusivo y humanista. Muy diferente a ustedes. Siento que me falta el respeto al decir que yo puedo actuar por instrucciones de Emilio Monzó, por quien siento respeto personal pero de quien me separan diferencias políticas abismales. No me meta en las internas de su gobierno, diputada", reclamó Domínguez en su cuenta de Twitter.

El conflicto se desató este domingo 30 de junio cuando Carrió denunció que hubo una intención de "vaciar" al presidente Maurcio Macri para "rodearlo de otra gente" y retrucó: "Conmigo trabajó parte del ala política del PJ para que yo rompa con Macri. Desde mayo del año pasado hasta enero".

"Tuve un enviado del PJ del kirchnerismo, que me conoce mucho y lo quiero mucho, que me dijo: '¿Lilia vos vas a romper?'. Pero en realidad estaba siendo enviado por Monzó", explicó. Ante la insistencia por conocer el nombre de ese "enviado" respondió: "El anterior presidente de la Cámara y amigo del Papa, Julián Dominguez. Me preguntó a ver si podíamos hacer un grupo para hablar con Monzó. Le dije 'ni lo esperen'".

La referente de Cambiemos aprovechó el momento para contar la poca relación que tiene con Monzó: "No me dio nunca la palabra. Hace 25 años que estoy en política y ningún presidente me negó el uso de la palabra, fueran del partido que fueran. Nunca vi este maltrato que sufrí en el recinto por parte de mi propio presidente", narró.

Nicolás Massot: "Carrió ha mentido mucho y ha extorsionado a este gobierno"

Quien salió al cruce de Carrió fue el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Nicolás Massot, quien afirmó que se trata de una acusación "gravísima" y tildó las declaraciones de "falacia". "No sorprende viniendo de ella. En los últimos años a todos los argentinos nos ha tocado ver la peor versión de Carrió. Tuvo su valor como opositora durante muchos años pero, evidentemente, no ha sabido adecuarse al rol de oficialista", lanzó Massot.

