De Vido: "Yo quedé como una herencia para CFK, y las cosas que heredás no tienen por qué ser queridas"

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, recuperó su libertad en diciembre pasado después de estar 780 días entre rejas. El ex funcionario se encuentra instalado en su chacra de Puerto Panal, en Zárate, desde que fue excarcelado en el marco del caso conocido como "Los cuadernos de las coimas". No obstante, el ex diputado cumple arresto domiciliario en la causa en la que se investigan los presuntos desmanejos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

En su refugio, De Vido tiene que ir con tobillera electrónica por mandato de la Justicia. Pero eso no lo hace estar enojado o resentido. Su tiempo en la cárcel parece que le haya servido para afianzar aún más su postura política y su visión crítica de la actualidad.

Entrevistado por la revista Zoom, el ex legislador habló de su relación con Néstor y Cristina Kirchner, la deuda externa, la actualidad y su visión del mundo de la política, del que fue apartado cuando le sacaron los fueros parlamentarios. Sobre el ex presidente no tuvo más que palabras de elogio, al que consideró su “maestro” pese a ser más joven que él.

Al inicio de la nota, De Vido se remonta a 1991 cuando Néstor ganó las elecciones a gobernador de la provincia de Santa Cruz. “En ese momento yo iba a ser el candidato a intendente. Pero hubo algunas desavenencias, algunas operaciones en mi contra”, lamentó. ““En política las cosas que pasan, pasan. Lo importante es no andar panquequeando de un lugar a otro, sino mantenerte con la cabeza firme; no en las cuestiones personales o en las operaciones cortas, sino en el objetivo. Por lo menos, yo siempre me moví así. Y no me fue mal”, acotó.

De Vido elogió el liderazgo de Néstor Kirchner y su forma de no sentarse a discutir sino pedir opiniones de forma individual. “Para gobernar un país necesitás un tipo que lidere, y sobre todo en la Argentina. Que lidere y que conduzca el proceso, sobre todo un movimiento de masas como el peronismo. Si estuviéramos en Austria o en los cantones suizos, la cosa es distinta. Cuando él tomaba una decisión de algo que te había preguntado, vos sentías que eras parte de la decisión, y el otro al que le había preguntado también sentía que había sido decisión suya. Pero el otro no sabía que me había cagado a mí con su asesoramiento. Bueno, eso se perdió después de la muerte de Néstor. Esa relación íntima. Había un respeto a la intimidad, al efecto sorpresa de la política pensada, diseñada y aplicada, que era una religión entre nosotros”, manifestó.

El ex ministro de Planificación diferenció ese vínculo profesional con el que tuvo después con la actual vicepresidenta.: “La verdad es la siguiente, vamos a hablar en favor de Cristina. Yo quedé como una herencia para ella, y las cosas que vos heredás, viste, no tienen por qué ser queridas. Y la verdad que nunca fue la misma relación la que tuve con Néstor que la que tengo con ella. Nunca pude construir una relación, tal vez, de confianza como tenía con Néstor”.

“Hizo una revolución en la provincia. Lo que pasa que él se fue y los que vinieron no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y no es una crítica a los que vinieron. No es fácil, no era fácil, reemplazar a Kirchner. Eso también le corre las generales de la ley a Cristina. Cristina es una persona políticamente muy capaz, muy valiosa, pero evidentemente le faltó el co-equiper que era Néstor en ese momento”, amplió.

En otro tramo de la entrevista se refirió a varios de los actuales dirigentes del oficialismo. Al líder del partido justicialista, José Luis Gioja, le cuestionó que “no estuvo a la altura de las circunstancias” pero lo calificó como “buen hombre”. También elogió el trabajo de Gildo Insfrán y Gerardo Zamora.

En cambio, el ex funcionario criticó a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, de quien dijo que “va durando sobre la base del prestigio del apellido, de Néstor” y al canciller Felipe Solá por su responsabilidad política de las muertes de Kosteki y Santillán. Asimismo, renovó sus reproches al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre quien afirmó que tiene una “absoluta ignorancia en temas políticos”.

Consultado por si hubo tensión con el actual mandatario, Alberto Fernández, cuando eran ministros, De Vido lo negó. Sin embargo, el ex ministro aclaró que si la vicepresidenta hubiera perdido los fueros como él, hoy el escenario sería otro: “¿Vos pensás que si Cristina no hubiera tenido inmunidad parlamentaria -como la que tuve yo y la perdí- y hubiera ido presa, Cafiero sería hoy jefe de gabinete; o que Alberto sería el presidente? Evidentemente eso no hubiera sucedido”.

Finalmente, al referirse a la deuda externa, De Vido indicó: “Creo que hay que revisarla. Estoy muy en desacuerdo con la ley que se votó. Me parece un contubernio de unos para lavarse el culo y de otros para llevar adelante una negociación que nos lleva a un abismo. Porque, en definitiva, aun con el 20% de quita como dicen algunos, empezando a pagar en el 2024, nos van a someter a restricciones presupuestarias, una serie de cuestiones… ¿Cómo vas a poner los patrimonios provinciales y nacionales como garantía de una deuda que se la afanaron estos sinvergüenzas?”.

B.D.N./FeL