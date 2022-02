JxC se unificó pero todavía dejó definiciones sin resolver

Un día después del encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, siguieron las múltiples interpretaciones sobre cómo leer la posición del principal espacio opositor respecto a las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Unos destacaron la postura como un aval al entendimiento, otros pusieron la mira en las condiciones que ponen como un casi seguro freno, y el resto lo interpretó como un impasse para ganar tiempo y evitar tomar decisiones apresuradas.

Es que hay un punto que todavía no está saldado: ¿qué pasa si el acuerdo incluye algún aumento de impuestos para poder llegar a la meta fiscal? ¿Tendrá más peso en la decisión el punto que habla de no caer en default o el de no avalar impuestos? Juntos por el Cambio hizo del tema impositivo una de las banderas de la última campaña. Desde que se conoció el entendimiento, la mayoría se mostró abierta a acompañar siempre y cuando la letra chica no escondiera “cosas raras”, refiriéndose por ejemplo a la suba o creación de impuestos.

El rechazo de Máximo Kirchner fue lo que alteró el panorama y puso en duda un acompañamiento que se descontaba. Ahora, la Mesa Nacional logró correr esa discusión de la escena y fijar una posición política. “Era un error mezclar, lo que debíamos hacer era fijar cuatro o cinco puntos claves y dejar la estrategia para cuando se sepa qué es lo que viene”, razonó uno de los presentes ante PERFIL. Y agregó: “La estrategia parlamentaria después es flexible. Podés o no dar quórum, podés o no abstenerte, o tantas cosas”.

Por eso, hay quienes creen que las discusiones se reabrirán una vez que llegue el proyecto concreto. “Si llega”, advierten. “Y mientras tanto les hacemos una advertencia con lo de los impuestos, que no vamos a avalar”, agregan. El problema en ese punto es que están los que están confiados con que no incluirá aumentos en ese sentido y los que piensan todo lo contrario. Estos últimos analizan que sin más impuestos les será difícil llegar a la meta de déficit fiscal, más aún considerando las resistencias internas para reducir el gasto (en subsidios, por ejemplo).

“Un aumento de impuestos no pasa por el Congreso, salvo que tengamos una diputada en Disney y otro en Alemania”, ironiza uno de los referentes, en alusión a los faltazos que tuvo JxC en Diputados cuando se trató Bienes Personales.

De todas formas, hasta que llegue el proyecto al Congreso, en JxC ganaron tiempo para dejar de mostrarse con desavenencias. Insistirán en que es necesario no caer en default, que no debe incluir más impuestos, y apuntarán al oficialismo por su “irresponsabilidad” al no mostrarse unido.

Una exigencia a Kicillof

Intendentes bonaerenses del PRO apoyaron el entendimiento del gobierno nacional con el FMI pero le exigieron al gobernador, Axel Kicillof, que no terminen siendo “la variable de ajuste”. Reunidos en Mar del Plata, 17 jefes comunales y una decena de referentes territoriales analizaron la situación política y económica, tanto nacional como provincial.

Según expresaron, coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo con la finalidad de no caer en default, pero exigieron conocer la letra chica del acuerdo y pidieron al gobierno provincial “no utilizar el acuerdo con el FMI como pretexto para ajustar sobre los municipios”.

Estuvieron Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Néstor Grindetti, Julio Garro, Soledad Martínez, Ezequiel Galli y Javier Iguacel, entre otros.