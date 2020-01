Axel Kicillof: "Es muy difícil defender la política de endeudamiento de Macri y Vidal"

Ante las acusaciones de Juntos por el Cambio, quienes sostienen que la elevada deuda bonaerense fue contraída por la gestión de Daniel Scioli, el gobernador Axel Kicillof aclaró que la mayor parte corresponde a María Eugenia Vidal. La disputa se generó debido a que la Provincia anunció que no podrá pagar el próximo vencimiento de 275 millones de dólares porque el gobierno anterior dejó una caja "insuficiente". En paralelo, el exministro de Economía Hernán Lacunza respondió: "Podrían cubrirse los vencimientos de enero para encarar una negociación integral", dijo.

"Hubo un endeudamiento desenfrenado y ahora, tienen cobertura y blindaje de algunos medios. Hay casi 3 mil millones de dólares de vencimiento, de los cuales 2 mil millones son atribuibles a la gestión anterior. El resto, a todas las gestiones anteriores. Es muy difícil defender la política de endeudamiento de (Mauricio) Macri y Vidal", advirtió el gobernador, en declaraciones a Radio 10.

Kicillof contó que "hasta los bonistas lo entienden porque no es sostenible la situación que dejaron", y que "la voluntad de pago (de la provincia) está pero la capacidad de pago no y los bonistas lo entienden, es tan así que le dejaron de prestar a Toto Caputo no a los peronistas".

Después de la negativa de la Casa Rosada de auxiliar a la provincia de Buenos Aires, el gobernador convocó a "reperfilar" a los tenedores de deuda ante los importantes vencimientos que tenía que afrontar este mes. De ese modo, según la iniciativa, los pagos previstos para el 26 de enero serían realizados recién el 1º de mayo.

"La carga de la deuda en las condiciones actuales de mercado, que han sido desde marzo de 2018, el mercado se cerró para Argentina y para los gobiernos provinciales y, en esas condiciones, la actual carga de la deuda es insostenible", sostuvo Kicillof durante una conferencia de prensa.

1) El crédito siempre se otorga al futuro, nunca al pasado. Argentina y la Provincia lo recuperaron a fin de 2015, y terminaron de perderlo después de las PASO. Volver al mercado voluntario para renovar vencimientos depende de la credibilidad que generen las políticas futuras — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) January 15, 2020

Ante esos dichos, Lacunza, quien ocupó la cartera de Economía bonaerense antes de pasar al Gabinete de Mauricio Macri, respondió en su cuenta de Twitter y aclaró que "el crédito siempre se otorga al futuro, nunca al pasado. Argentina y la Provincia lo recuperaron a fin de 2015, y terminaron de perderlo después de las PASO". "Volver al mercado voluntario para renovar vencimientos depende de la credibilidad que generen las políticas futuras", expresó.

Lacunza consideró además que con los 33 mil millones de dólares "de caja que dejó el gobierno anterior, la autorización de deuda por $ 67 MM y $ 8 MM de Letras más los recursos que proveen la ley impositiva provincial y de emergencia nacional, podrían cubrirse los vencimientos de enero para encarar una negociación integral".

