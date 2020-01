Kicillof: "Queremos honrar nuestros compromisos pero en este momento no hay capacidad de hacerlo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó este martes 14 de enero que no podrá pagar el vencimiento de un bono previsto para el 26 de enero, por cerca de 275 millones de dólares, y a cambio propondrá a los tenedores de ese título abonarlo el primero de mayo próximo. Entre las razones, el mandatario argumentó que la gestión de María Eugenia Vidal dejó una deuda insostenible y una caja "insuficiente".

En conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, el Gobernador detalló: "Queremos honrar esos compromisos pero en este momento no hay capacidad para hacerlo. Esperamos de los acreedores un accionar igual que el nuestro: de buena fe y con madurez para que la solución sea ordenada. Estamos buscando soluciones de consenso y charladas", sostuvo.

El bono en cuestión, denominado "BP 21", fue emitido el 26 de enero de 2011, durante la gestión del entonces gobernador Daniel Scioli. Se trata de un vencimiento por casi 250 millones de dólares de capital, y 27 millones de dólares en intereses, a bonistas privados extranjeros. Si bien Kicillof aclaró que”hay títulos emitidos en diferentes periodos”, destacó que “lo que vuelve insostenible la situación es el fuerte endeudamiento ocurrido durante el periodo anterior, con una magnitud que se acrecentó y se convirtió deuda en pesos en dólares”.

Para poder afrontar los pagos, el mandatario de la provincia de Buenos Aires aclaró que es necesario que la economía pueda crecer. “Para recuperar la capacidad de pago hay que volver a crecer, esto no es una receta ideológica o política, es claro: si generamos más valor, la capacidad de pago mejora”, dijo Kicillof. “Necesitamos ese espacio y es lo que estamos planteando a los acreedores, no queremos entrar en compromisos que no vamos a poder cumplir”.

Para Kicillof, la deuda de la provincia "como la dejaron, es insostenible".

Con anterioridad, el Gobernador explicó en sus redes sociales las razones de por qué no va podrá afrontar el pago: habló de un “catastrófico endeudamiento” que dejó el gobierno de la exmandataria María Eugenia Vidal, y criticó las “pésimas decisiones” que tomaron en materia de deuda.

“Deuda elevadísima y caja insuficiente son los factores que hacen que hayamos pedido a los tenedores de deuda que pospongan el pago de capital, no de intereses, hasta el 1 de mayo”, expresó. En cuanto a las razones, dijo que “hay dos datos que explican la complicada realidad financiera” de la provincia, y que ambos “fueron planteados durante la campaña y reafirmados el 11 de diciembre en el discurso de asunción en la Legislatura: el catastrófico endeudamiento y la situación de caja que dejaron”, comenzó explicando Kicillof en un hilo de Twitter.

Hay dos datos que explican la complicada realidad financiera de la PBA. Ambos fueron planteados durante la campaña y reafirmados el 11 de diciembre en el discurso de asunción en la Legislatura: el catastrófico endeudamiento y la situación de caja que dejaron. — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 14, 2020

El mandatario provincial señaló que, a 30 días del cambio de gestión, los problemas en relación al endeudamiento “son producto de las pésimas decisiones del gobierno anterior”, y detalló, según las estadísticas de la Provincia, se pasó de USD 9.362 millones en diciembre de 2015, a USD 11.263 millones de dólares en 2019. El peso de la deuda, detalló Kicillof, creció en el PBI del 6% a casi el 10%, como así también la relación entre deuda recursos totales “del 44% al 80%” y el presupuesto para cubrir intereses “del 8% a más del 15%”.

En relación a los vencimientos, detalló que se concentran “en los cuatro años de este mandato”. “Cuando asumió Vidal tuvo que afrontar durante su mandato vencimientos por 5.400 M, mientras que en el período 2019 a 2023 vencen 8.800 M”. Lo mismo, según dijo, pasó con los plazos: “En 2015 el plazo promedio era de 5 años y 5 meses, mientras que ahora su vida promedio bajó a solo 3 años y medio”

Martín Guzmán descartó un auxilio financiero a Axel Kicillof para enfrentar los vencimientos de deuda

Para Kicillof, la deuda de la provincia “como la dejaron, es insostenible”. Y agregó que la política de endeudamiento durante la gestión anterior se resume en “mucha más deuda, deuda más cara, deuda en dólares y vencimientos más cortos que recaen en la gestión actual”.

Durante 2020, detalló el gobernador bonaerense, “vencen 84 mil millones de intereses y más de 140 mil millones de capital”, y explicó que la caja que dejó la exgobernadora fue de $25 mil millones. “Por eso, siempre dijimos que no alcanzaba para afrontar ni siquiera las obligaciones de los primeros días de gobierno: los vencimientos hasta el próximo 26 de enero, entre capital e intereses, totalizan USD 570 millones, es decir, $36 mil millones. No dejaron ni para eso”, publicó Kicillof.

En cuanto a los recursos, la ex gobernadora afirmó que dejaba en la caja $25 mil millones. El problema no es la cantidad que dejaron sino la inmensidad de lo que hay que pagar. — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 14, 2020

Este martes, por medio de una solicitada publicada en matutinos porteños, el Poder Ejecutivo bonaerense señaló que solicitará "el consentimiento de los tenedores de sus Bonos 10,875% con vencimiento en 2021, para aprobar ciertas enmiendas a sus términos y condiciones".

El propósito, señalaron, es “liberar temporalmente a la Provincia de ciertas obligaciones financieras” hasta el 1 de mayo, según el texto oficial y se incluyó el contacto de una firma de asesoría financiera de Nueva York, Morrow Sodali, con el fin de que los acreedores puedan comunicarse con esa empresa para adherirse a la propuesta.

Para lograr la postergación del vencimiento, la Provincia necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75% del capital en circulación de esos bonos antes del 22 de enero. Respecto a la posibilidad de recibir ayuda de la Nación, el presidente Alberto Fernández ratificó que no va a asistir financieramente a la Provincia para abonar este vencimiento.

A.G./M.C.