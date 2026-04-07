La Cámara Federal dictó falta de mérito en la causa por el ataque a la casa de José Luis Espert

La Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para los tres acusados en la causa por el ataque con estiércol contra la casa del diputado José Luis Espert.

Se trata de Alexia Abaigar, Eva Mieri e Iván Díaz Bianchi, quienes habían sido detenidos tras el episodio ocurrido en San Isidro. Con esta decisión, los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones dejaron sin efecto los procesamientos y dispusieron que la investigación continúe abierta.

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La causa sigue en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien había ordenado las detenciones y los allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense. El fallo no solo revisó las medidas tomadas en primera instancia, sino que también incluyó fuertes cuestionamientos al accionar de la magistrada. Según el tribunal, la jueza debe limitar su actuación estrictamente a los hechos investigados y evitar valoraciones que excedan el objeto del expediente.

En ese sentido, la Cámara remarcó la importancia del principio de objetividad en las decisiones judiciales y advirtió sobre el uso de criterios que puedan derivar en medidas consideradas desproporcionadas, como las detenciones en una cárcel federal.

Procesaron a Alesia Abaigar y Eva Mieri por el ataque a la casa de José Luis Espert

Tras conocerse la resolución, la periodista Irina Hauser sostuvo en su cuenta personal de X que el fallo confirma que las detenciones fueron “un delirio disciplinador” y destacó la dureza del tribunal hacia la jueza.

Qué investigaba la causa

El expediente se inició por un hecho ocurrido el 17 de junio, cuando un grupo de personas arrojó bolsas con estiércol frente a la vivienda de Espert y dejó un cartel con insultos.

Según la reconstrucción judicial, los involucrados llegaron en vehículos, realizaron la acción y se retiraron a los pocos minutos. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia, que luego fue difundida por el propio diputado.

Además, la causa incorporó publicaciones en redes sociales con amenazas dirigidas al legislador.

Cómo sigue el caso

Con la falta de mérito, los tres imputados no quedaron ni procesados ni sobreseídos. Esto implica que la investigación sigue abierta y que la jueza deberá reunir nuevas pruebas para definir si corresponde avanzar nuevamente contra ellos o cerrar el caso.

LB / EM