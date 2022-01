La causa "Gestapo" suma pruebas de más reuniones

El verano no ha dejado reposar el expediente de la causa conocida como “Gestapo sindical”. Ante los pedidos de la fiscal Ana Russo, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entregó material complementario que podría incriminar a los funcionarios que han sido relacionados con un presunto armado de causas judiciales. Se trata de la causa que fue abierta a partir de una filmación entregada por la interventora Cristina Caamaño a la Justicia en la que se ve a los implicados reunidos en la sede porteña del Banco Provincia.

Según los registros de ingresos a la Agencia, a los cuales accedió PERFIL, tres de los concurrentes a la reunión del 15 de junio de 2017 se habrían reunido con autoridades de Inteligencia. Estos son el intendente de La Plata, Julio Garro, el ex subsecretario de Justicia Adrián Grassi y el ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas. La AFI también brindó las visitas que hicieran Gustavo Ferrari, ex ministro de Justicia bonaerense, y Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo nacional, aunque no fueran solicitadas. Los registros ya figuran en el expediente que lleva el juez federal Ernesto Kreplak del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata.

Tres días antes de la reunión en el banco, Julio Garro se reunió con la entonces subdirectora de la Agencia, Silvia Majdalani. Volvió a verla el 14 de noviembre, un mes y medio después de la detención de Juan Pablo “Pata” Medina, el líder gremial de la Uocra que figura en el video como el aparente blanco de la reunión.

El 26 de junio concurrió Gustavo Ferrari a ver a Gustavo Arribas, director de la AFI. Es quien tuvo más visitas a la sede de 25 de Mayo 11 en el período que se investiga –entre mayo y diciembre de ese año– dado que volvió a reunirse con el jerarca en dos oportunidades más (el 6 de septiembre y el 19 de octubre), además de hacerle dos visitas a Majdalani, el 25 de agosto y el 4 de diciembre.

También visitó a Arribas Jorge Triaca el 31 de julio.

Las otras dos autoridades de la AFI visitadas habían estado a su vez presentes en la reunión del Banco Provincia: Diego Dalmau Pereyra, ex director operacional de Contrainteligencia, y Juan Sebastián de Stéfano, ex director de Asuntos Jurídicos. De hecho, Marcelo Villegas y Adrián Grassi ingresaron a la Agencia a visitar a Dalmau Pereyra con pocos minutos de diferencia con la visita que Triaca le hiciera a Arribas.

La información, sin embargo, podría estar incompleta. Los libros de visitas del quinto piso, donde se encuentra la Dirección General, no han aparecido. Un sumario da cuenta de faltante.

Bicameral. Además de la Justicia Federal, el Poder Legislativo avanza con su propia investigación sobre el caso. La subcomisión bicameral de Organismos de Inteligencia realizó esta semana una inspección ocular de la sala en que se llevó a cabo la reunión que dio origen a la causa. Concurrieron a la sede del Banco Provincia el presidente de la subcomisión, Leopoldo Moreau, junto con los legisladores Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade, del Frente de Todos, y Miguel Bazze, de Juntos por el Cambio, y determinaron la existencia de un doble techo que podría haber ocultado las cámaras.

Los representantes de la bicameral se reunieron también con personal de la entidad bancaria que les indicó que quien solicitó la reserva fue la gobernación bonaerense, sin indicar un área determinada, y que el salón habría sido reservado no solo para el día 15 de junio, sino también para el día anterior y posterior. Esto habría dado un margen cómodo de tiempo para la instalación y remoción de cámaras.