Caso "Gestapo": piden a Casa Rosada que informe ingresos de Vidal y participantes de la reunión

La espuma que generó la aparición de los videos de la reunión entre ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de inteligencia sindicada como "Gestapo" antisindical no baja. En sintonía con ello, la causa judicial que se abrió tras la denuncia de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sigue su curso a pesar de la feria judicial.

Y es por ello que en las últimas horas, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, firmó un pedido de información que fue remitido inmediatamente a la Casa Rosada. De acuerdo a lo que informaron a PERFIL fuentes judiciales, el objetivo es solicitarle a la Presidencia que de cuenta si se registraron ingresos de Vidal y los participantes de la reunión que se llevó a cabo en junio de 2017 en la sede del Banco Provincia en Capital Federal entre mayo y el último día de diciembre de 2017.

"Gestapo antisindical": las definiciones del comisario Cassasa abren nuevas pistas en la investigación

De ese modo, además de la ex gobernadora, el juez quiere saber si su ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas; su ex ministro de Infraestructura; Roberto Gigante; el ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi; el senador Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, Julio Garro, fueron a reunirse con el ex presidente Mauricio Macri en fechas cercanas a la reunión grabada. El pedido de revisión de los listados de ingresos y egresos también tiene el nombre de los ex espías de la AFI Darío Biorci, Sebastián De Stéfano y Diego Dalmau Pereyra, y de los empresarios presentes.

A priori, quienes llevan la causa están al tanto de que al menos Villegas habría participado de una reunión en la Casa de Gobierno. Es que a fines de diciembre, el ministro de Justicia, Martín Soria, publicó en Twitter una captura de una supuesta planilla de ingresos en donde se ve que el ex ministro de Trabajo de Vidal estuvo en Balcarce 50 el 4 de mayo de 2017 e ingresó apenas tres minutos después que el número uno del organismo, Gustavo Arribas, a la secretaría privada de Macri. Falta ahora que el gobierno remita esa información de manera oficial al Juzgado.

Villegas, el ministro de Vidal que quería una GESTAPO, tampoco era un cuentapropista: un mes antes fue a la Rosada a reunirse con Macri y Arribas.



Pero los jueces de Casación que también entraban a escondidas a la Rosada y a Olivos, niegan el plan sistemático de persecución. pic.twitter.com/upwedYqx45 — Martin Soria (@MartinSoria_) December 27, 2021

Mientras tanto, en las próxima horas la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, le remitirá por escrito las respuestas a una serie de consultas. Entre otros movimientos judiciales, había trascendido que supuestamente iban a declarar dos técnicos que supuestamente ingresaron al salón del Banco Provincia donde fue la reunión para colocar los dispositivos de grabación. Sin embargo, fuentes judiciales lo desmintieron al sostener que, al menos hasta el cierre de esta nota, no había información relacionada a los supuestos instaladores.

Conte Grand, por escrito a la Bicameral

En tanto, en Capital Federal también avanza el trabajo de la Subcomisión de Inteligencia del Congreso Nacional. Para mañana está citado a prestar testimonio el procurador general de Buenos Aires, Julio Conte Grand, señalado en los videos como uno de los funcionarios judiciales que supuestamente estaban "arreglados" para que avancen las causas contra Juan Pablo "Pata" Medina, en el marco de la presunta estrategia de persecución judicial descripta en las filmaciones.

"Gestapo" antisindical: pidieron la imputación de María Eugenia Vidal

Si bien en las últimas horas la expectativa estaba puesta en si Conte Grand iba o no a presentarse en el Congreso, desde su entorno explicaron que no lo hará de manera presencial sino que presentará respuestas por escrito a los requerimientos de los integrantes de la Subcomisión.

Según supo PERFIL, el procurador habría manifestado su "plena disposición" para colaborar con la investigación que se lleva a cabo en el Poder Legislativo. Al tanto de que su concurrencia presencial no es obligatoria, la nota remitida por Conte Grand le informó a quienes integran la Bicameral que "atento al cargo que ostenta, toda información a proporcionar por el procurador General provincial debe producirse en forma escrita, adelantó su voluntad de que así sea si los miembros de la Comisión lo considerasen necesario".