La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación recibió este miércoles a representantes del sector científico y tecnológico para una reunión para tratar la situación actual de la comunidad educativa y científica en el país.

Ariel Pereda, director del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA,) resaltó la importancia de este organismo de ciencia y técnica "que tiene la mayor federalidad y generamos conocimiento y tecnología para uno de los principales sectores productivos del país que es el agropecuario". También sostuvo que el Gobierno tiene la intención "de cambiar e integrar por mayoría el Consejo Directivo".

Pereda dijo que "es muy importante que el INTA sea revisado,. Tenemos una institución sana que agrega valor a las economías regionales por lo que queremos hacerlo desde un diálogo racional y con una discusión productiva".

“La ciencia argentina se está marchitando”, dijo Adrián Schiavini, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. “Como una planta que dejás de regar y un día decís: ‘Se murió’. No, la dejaste morir”.

Schiavini se centró en por qué es necesario hacer ciencia en Tierra del Fuego y por qué debe hacerla el Estado. “Ciencia para el desarrollo y la soberanía”, aseguró.”¿Ustedes se imaginan a un privado invirtiendo miles de dólares por día para saber cómo funcionan las corrientes marinas, cómo es la dinámica de los nutrientes, cómo es la biología de los seres vivos?”

Otro representante del Conicet, Mario Pecheny, investigador y miembro del Directorio, expresó a los senadores que "estamos asistiendo a una destrucción del sistema científico y tecnológico. Hay más de 800 integrantes del año 2022 esperando su acta de ingreso y los salarios están por el piso", ejemplificó y agregó que "están expulsando a los jóvenes científicos del país".

El representante de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Osvaldo Uchitel, destacó que "el valor de la Agencia radica no solo en la financiación sino que forma el corazón del sistema científico y nos eliminaron todo tipo de financiamiento para este año y el que viene, esto denota que no hay ningún interés en desarrollar la ciencia en la Argentina".

Jorge Schneebeli, ex vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), compartió la situación actual del instituto y menciono que " venimos preocupados por la posibilidad que existe de centralizar al organismo y pasar a formar parte de un ministerio porque esto compromete seriamente las funciones del INTI que fue creado en un marco federal y que se concibió como un ámbito de participación público privada".

La Comisión presidida por la senadora Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana), continuará con nuevas rondas de expositores en las próximas reuniones".