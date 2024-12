La estrategia de Scioli para activar el turismo en la costa: le pidió a lo empresarios que sean "amigables" con los precios

Daniel Scioli estuvo este jueves en Pinamar y le pidió a los empresarios turísticos que sean “amigables” con los precios. Este viernes a la mañana, se reunió con representantes del sector en Mar del Plata y se acordaron promociones y descuentos. A un paso de que comience la temporada de verano 2025, el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de Javier Milei refuerza su perfil dialoguista. Pero no todos están contentos: mientras que los intendentes Juan Ibarguren y Guillermo Montenegro celebran las visitas del funcionario, en Villa Gesell Gustavo Barrera lo acusó de abandonar la provincia y dijo que hay una campaña contra la costa atlántica.

En el encuentro con los empresarios pinamarenses, Scioli aseguró: “Vinimos a escucharlos a ustedes, pero también a pedirles precios amigables. Y también estoy acá porque siento la responsabilidad de ponerme al frente, al lado de ustedes, de la promoción de cada destino del país, para hacer una temporada lo más exitosa posible”.

Los pronósticos sobre cómo será la temporada en la costa bonaerense varían de acuerdo a quién hable. Aquellos que tienen mejor sintonía con el Gobierno aseguran que las reservas, a esta altura del año, auguran un buen verano y subrayan que la baja de la inflación es un factor determinante para que las familias organicen sus vacaciones. En cambio, aquellos que desconfían del rumbo económico ponen el foco en el poder adquisitivo y advierten que los empresarios del sector tampoco tuvieron mayores incentivos para llegar a los “precios amigables” de los que habla Scioli.

Uno de los últimos datos oficiales sobre el turismo fue dado a conocer a fines de noviembre por el Indec y confirmó una tendencia que se había iniciado en abril: en octubre ingresaron a la Argentina un 36,6% menos de turistas extranjeros en comparación con octubre de 2023 y aumentó un 38,2% la cantidad de argentinos que salieron del país. El temor es que se profundice el déficit turístico entre diciembre y febrero de 2025 y que los argentinos que tengan un margen elijan las playas de Brasil antes que la costa atlántica.

Pinamar y Villa Gesell en veredas diferentes

Ibarguren aseguró que tiene buenas expectativas: “En comparación con el mismo momento del año pasado tenemos un poquito más de ocupación. No es una locura, pero creemos que va a ser una buena temporada. Además, sabemos que va a haber muchos que lleguen de manera espontánea”, dijo y agregó: “La baja de la inflación permite que la gente especule un poco más sobre cuándo reservar porque sabe que no va a variar demasiado el precio. Lo bueno también es que los hoteleros tienen la tarifa de antemano y hay financiamiento en cuotas”.

En la misma línea se expresó Pedro Marinovic, presidente de la Asociación Empresaria Gastronómica y Hotelera de Pinamar (AEHGP) y uno de los representantes pinamarenses que estuvo en la reunión con Scioli. En diálogo con PERFIL, aseguró: “Este gobierno prioriza la oferta y la demanda, y nosotros pusimos precios tratando de compensar lo que nos pasó con el 240% de inflación interanual que hubo. En nuestro rubro ponemos tarifa plena una sola vez al año, que es la que defendemos 45 días al año. La realidad es que hemos bajado de nuevo la tarifa y eso hizo que el público reaccionara de mejor forma”.

En el encuentro con los pinamarenses, Scioli anunció que gestionará la ampliación del aeropuerto de Villa Gesell. Sin embargo, el diálogo con las autoridades de esa localidad no es bueno. “Barrera le estuvo pidiendo audiencia todo el año por el fin de semana largo de agosto para que la Chocogesell tuviera un día más, pero no hubo posibilidades de reunirnos. Y ahora el Gobierno confirmó que eliminaron el feriado puente de octubre del año que viene así que será la primera vez que la ciudad no va a poder tener la Fiesta de la Diversidad Cultural. Para nosotros es gravísimo. Eso se suma a la eliminación del Previaje y a que el país está carísimo”, aseguraron desde el municipio a PERFIL.

Desde el entorno de Scioli repondieron: "Pedidos de audiencia de forma oficial no me consta y de manera informal pidieron verlo solo cuando fue el pedido de tener un fin de semana largo más, pero Daniel estaba complicado con la agenda".

Barrera decidió cruzar a Scioli este viernes. En una entrevista radial, sostuvo que estaba “sorprendido” por la actitud del secretario. “Es un gobierno nacional que no tiene ninguna política pública con respecto al sector turístico”, dijo y agregó: “Con respecto a los ‘precios amigables’, ¿qué aporta el gobierno nacional? ¿Qué programa bajan desde Nación para apoyar el turismo en nuestra costa atlántica? Es un abandono total del Estado Nacional a nuestra actividad”.

Ibarguren y Barrera tuvieron una sola coincidencia. Ninguno de los dos piensa que Brasil es una amenaza para el sector, aunque por diferentes motivos. El intendente del PRO subrayó que “el público de Pinamar es muy fiel”. Destacó, además, que su localidad tiene buena conectividad con Capital Federal y la seguridad. “Para muchas familias viajar al exterior significa un montón de dinero en vuelos que a veces se retrasan y también evalúan que hay destinos que, por ejemplo, están al lado de una favela”, subrayó.

Barrera, por su parte, dijo que no está preocupado por Brasil por la cuestión económica del público que suele elegir a Gesell como destino para veranear. “Nosotros tenemos mucho turismo de clase media y no sé si la clase media tuvo la capacidad de ahorro para apartar unos pesos y tomarse unos días de descanso para esta temporada”, aseguró.

Un empresario gesellino que prefirió el off calificó a Scioli de “caradura”. “El tipo está en un gobierno que quitó los subsidios y llevó las tarifas de los subsidios por las nubes en el sector comercial y turístico y desinfló la demanda abriendo mercados. En el turismo, los viajeros internacionales argentinos significan una suba de divisas así que afrontamos un escenario en el que se va la gente. A su vez, hay menos turismo porque no hay plata. Tampoco bajaron impuestos. ¿Viene a pedir que seamos amigables con los precios sin tirar una para el sector?”, se quejó.

Mar del Plata, la feliz con descuentos

Luego de la reunión de esta mañana de Scioli con los marplatenses, desde el municipio aseguraron a PERFIL que el encuentro fue “muy bueno”. El funcionario conversó con representantes del sector hotelero, de los balnearios, del entretenimiento, con gastronómicos, martilleros, empresarios de teatros y de la nocturnidad. “Todos valoraron lo que se viene haciendo y no surgieron reclamos como el de la baja de impuestos”, agregaron.

Desde el entorno del intendente Montenegro contaron que Scioli y los empresarios acordaron fijar promociones similares a las que ofrecen los bancos como, por ejemplo, descuentos del 25% en un solo pago o 12 cuotas sin interés. “Algunas propuestas las trajo él y otras las llevaron los representantes”, contaron.

En Mar del Plata se despegan de los análisis que hacen en otras localidades debido a que, desde ya hace alrededor de cinco años, el turismo en la ciudad no solo depende de la temporada de verano. “Se logró que sea un sector activo durante los 12 meses. En 2024, por ejemplo, tuvimos el Mundial de Paddle, el Enduro, el Mundial de Taekwondo y ahora tenemos el Campeonato Mundial Optimist”, explicaron.

El segundo factor diferencial, aseguraron, es haber trabajado en apuntar al público joven. Según datos del municipio, en 2019 que de cada cinco personas que visitaban Mar del Plata en enero tenían entre 18 y 30 años; en 2021 ya fueron uno de cada cuatro y este año son uno de cada tres. La nocturnidad, sobre todo, las fiestas electrónicas se convirtieron en un atractivo para este sector etario que también valora el crecimiento de la oferta gastronómica. Pero también hay opciones para quienes prefieren la naturaleza, como Chapadmalal que se convirtió en destino de surfistas y de quienes reniegan del ritmo de una ciudad.

En el municipio del intendente Montenegro celebraron la visita de Scioli, los descuentos prometidos para "La Feliz" y dicen que los números les hacen pensar que será un buen verano: las reservas de los balnearios están en un 80% y de hotelería en un 60%.

