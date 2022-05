La ex titular del Enacom criticó a la TV Pública por no apelar el millonario pago a Barone

La noticia del juicio millonario que el periodista y ex integrante de 678 Orlando Barone le ganó a la Televisión Pública no deja de generar polémica. Ahora la ex titular del Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) del macrismo, Silvana Giudici, cuestionó a la conducción de la emisora estatal por no apelar el fallo judicial.

En declaraciones a la CNN Radio, la actual funcionaria del organismo en representación de la oposición criticó a la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, por su actitud frente al proceso judicial. "Ella misma cobró una reparación abultada por irse de RTA", dijo.

El ex 6,7,8 Orlando Barone le ganó un juicio a la TV Pública por $15 millones

En esa misma línea, Giudici señaló que en el canal estatal "hay otras prioridades" antes que pagarle la primera cuota de los 15 millones de pesos de reparación que la Justicia determinó en el caso de Barone. "Sobretodo porque ocurrió en un canal en el que hubo un escándalo por dinero en efectivo que terminó con funcionarios procesados", argumentó.

En las últimas horas se conoció que Barone, quien era uno de los columnistas del emblemático 678, le ganó un juicio laboral al Estado, que deberá pagarle 15.052.343 millones en seis cuotas de 2,5 millones cada una.

Giúdici: "Barone ejercía una función de periodismo militante"

Durante la entrevista, la ex titular del organismo no escondió su malestar con el hecho de que la TV Pública le deba pagar a Barone cuando "ejercía una función de periodismo militante a través de una productora que era la contratante".

Barone le ganó un juicio laboral a la TV Pública.

"La responsabilidad del contrato de Barone era de la productora PPT", insistió la referente en comunicaciones al tiempo que anticipó que en un futuro podría haber noticias similares pero de otros periodistas.

Rosario Lufrano: "El Presidente sabe de mi honestidad y de mis condiciones"

"Fueron seis los periodistas que hicieron lo mismo que Barone. Más allá de conocer los derechos laborales y que Barone tiene derecho a hacer su reclamo, me parece que si todos los funcionarios políticos que participan de una gestión de Gobierno al irse hacen juicio al Estado, al poco tiempo se tornaría en un desequilibrio fiscal", opinó.

En esa línea, Giúdici comparó la situación de Barone con los casos de jubilados que le hacen juicio al Estado para cobrar sus haberes. "Los jubilados a veces se mueren sin cobrar beneficios adeudados", lanzó.

Mientras tanto, "la tarea de Barone en 678 era hostigar a los que piensan distinto". Señaló así que "la discusión es ética: por qué Barone puede cobrar un juicio rápido".

AS/fl