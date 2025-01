La hija de Mempo Giardinelli viajó a Malvinas invitada por la embajada británica a pesar de la oposición de su padre

El reclamo por las Malvinas es más que una cuestión territorial para nuestro país, sino que en el mismo plano se ha convertido en un tema de identidad muy presente. Este jueves el Gobierno de Tierra del Fuego denunció la presencia de un rompehielos británico en aguas argentinas de manera ilegal, y días atrás se conoció una historia que abrió el debate sobre la visita de argentinos a las islas que involucra a una de las hijas de Oscar "Mempo" Giardinelli, escritor y periodista relacionado con el kirchnerismo que mucha ha escrito sobre soberanía nacional.

Celeste Giardinelli también es periodista, y en los últimos años enfocó su trabajo en la divulgación de ciencia, tecnología, derechos humanos y ambiente en distintos medios digitales. Según contó a través de su cuenta en X, en los primeros días de 2025 pasó "diez días en las Islas Malvinas conviviendo con una familia local. ¿Cómo? Porque la embajada británica pagó mi viaje", escribió en una extensa publicación que generó distintas reacciones y abrió la discusión. "Fui y volví con la misma convicción: son argentinas", agregó.

Reivindicación al nazi Adolf Eichmann y "las Malvinas no son argentinas": los posteos del influencer libertario Marco Palazzo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La posibilidad de visitar las islas le llegó por intermedio de una amiga que la informó sobre un programa de la embajada británica que "intenta acercar a jóvenes argentinos a su visión de la historia". Se trata del polémico concurso llamado “Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las islas Falkland", que lleva el término que usan los ingleses para referirse a las Malvinas -y que pudo leerse en una bandea que llevaba el rompehielos denunciado por el Gobierno fueguino-.

En 2022, el Gobierno argentino había rechazado categóricamente el certamen, que tiene por objeto elegir estudiantes universitarios para pagarles un viaje a las islas, por considerar que “se trata de una actividad que solo persigue reflejar la ocupación británica” bajo un lema incorrecto que las "designa como un territorio separado de la República Argentina y bajo un topónimo ilegítimo”. Por estos motivos, la oportunidad le generó muchísimas dudas a la joven para postularse.

La comunicadora explicó, entre otras razones, que toda su vida le interesó el territorio ocupado por los británicos desde 1833 y que devino en la guerra en 1982. "Porque nací en el Chaco, de donde salieron muchos soldados; porque soy hija de Mempo Giardinelli, escritor y periodista que siempre habla de soberanía nacional; y porque me gustan las aves y los diarios de (Charles) Darwin", argumentó.

En el hilo de la plataforma ex Twitter, Celeste calificó de "áspero" el hecho de que el concurso habla de los isleños como “vecinos” y de las islas con la mencionada toponimia, pero llamaba poderosamente su atención el hecho de convivir con una familia local y ahorrarse los 4.000 dólares que cuesta el viaje hasta el archipiélago situado en el mar argentino.

Y agregó: "Llamé a amigos y colegas, también a hijos de caídos que conozco. Incluso pedí opinión a exfuncionarios que trataron la causa en otras gestiones de gobierno. Razones para no y para sí". Finalmente, decidió postularse, pero puso algunas condiciones. “Si para ir a Malvinas tengo que llamarlas Falklands yo prefiero NO quedar. Eso seguro. Decidí postularme rompiendo las reglas: neutralmente hablé de 'las islas', 'los isleños'. Enumeré mis razones para ir: la Historia, la gente y Darwin", sostuvo.

Días después de su regreso, tomó la decisión de cerrar la cuenta en esa plataforma porque las repercusiones la estaban distrayendo para escribir acerca de todo lo vivido. "Les cuento que el hilo llegó a las islas. ¿Las reacciones allá? No menos intensas que las de acá. Eso sí, oficialmente hay gente acusándome de espía para el enemigo: de ambos lados", sostuvo con ironía en otro tuit.

Viaje a Malvinas: qué le dijo Mempo Giardinelli a su hija

A lo largo del hilo en la red X, Celeste siguió analizando los puntos positivos y negativos que representaban la experiencia, y reveló que habló con su padre, autor de libros como "La revolución en bicicleta" y "Qué solos se quedan los muertos" y de ensayos como "Cartas a Cristina. Apuntes sobre la Argentina que viene".

"Se disgustó ante la sola idea", confesó la joven en una de las publicaciones. En ese sentido, contó que el periodista le dijo: "No vengo a presionarte, sino que intento prevenirte de un grueso error, que temo que con el tiempo te va a perjudicar". Finalmente, indicó que al mes la llamaron para comunicarle que había sido seleccionada y que decidió realizar el viaje.

"Decidí que aceptaría el viaje bajo una condición explícita: libertad de expresión absoluta y ninguna pauta/guion a mi contenido", agregó, ya que entre los requisitos del programa británico se pide que quienes se postulen sean "personas activas en las redes sociales y estén dispuestas a compartir su experiencia a través de esos canales".

Cuando el calendario avanzaba y las fechas marcaban que el viaje a Malvinas era inminente, "Mempo" volvió a hablar con su hija sobre lo que consideró un error. "En casa no fue NADA fácil. Mi papá -que es un tipazo- me escribió esto a días de viajar", fue el texto que utilizó, junto a las capturas de chats en los que se leía, "Con todo mi amor, mi hija adorada no dejo de pensar en tu inminente (y en mi opinión equivocada) viaje a las Islas Malvinas. No puedo dejar de decirte que considero que te estás equivocando y que con el tiempo te va a desfavorecer mucho".

"Te amo y te amaré siempre y sobre todo cuando te equivoques. Pero no dejaré de decirte que si vas ahora a esa isla robada, como argentina te estarás equivocando", lanzó también el escritor.

A pesar de ello, la comunicadora salió el 4 de enero pasado desde Buenos Aires a Santiago de Chile, donde se encontró con sus compañeros de viaje: una uruguaya, dos paraguayos y un chileno. "¿Cómo no iba a ir? Dejar que al viaje vayan cuatro jóvenes de la región y ningún argentino. Puede ser ingenuo no, pero sentí que mi voz podía ser el clarín de la patria en el suelo de Malvinas. Mi presencia, por ejemplo, habilitó discusiones al recorrer los museos ingleses", fue otra de las explicaciones que dio.

Hilo viral y críticas por el viaje

En otro tramo de su posteo, Celeste manifestó que su viaje fue "muy especial" y destacó la diferencia que significó haber sido recibida como estudiante y no como periodista, sosteniendo conversaciones más frontales. "Malvinas es la tierra más amada y menos conocida por los habitantes de Argentina continental. ¿Qué se sabe del lugar además de la guerra? Que hay pingüinos y algo de petróleo... ¡¿¡Y nada más?!?", planteó.

"¿Vos sabías que el archipiélago está conformado NO por 2 islas sino por CASI 700 pequeñas? Hay más ovejas que habitantes, y a los locales les encanta jugar a los dardos ¿Vos sabías que es un paraíso natural lleno de animales que solo existen ahí?", agregó al compartir imágenes de la fauna y flora local.

Asimismo, describió la situación en que quedó inmersa tras su decisión. "Escribo todo esto porque ahora mismo muchos de los que yo consideraría hermanos de la causa, me critican por haber ido. Puedo respetarlo. Pero si entienden la causa Malvinas, como la entiendo yo, se están equivocando de enemigo", afirmó.

Por último, Celeste prometió ir subiendo contenido de su paso por las islas en los próximos meses. Con la polémica ya instalada, su hilo rápidamente se viralizó y comenzó a recibir mensajes de apoyo y crítica por igual. "¿Quién puede criticarte por ir a suelo argentino? Justamente es lo que hay que hacer, ellos son los que nos prohiben ir" y "Conociste un rincón de tu país al que pocos pudieron ir y muchos defendieron. No importa cómo, lo hiciste con respeto y amor a tu Patria", fueron algunos de los comentarios positivos que se leyeron y que la felicitaron por estar en el territorio.

Por el lado contrario, otros internautas cuestionaron que era "contradictorio" para un argentino ir a través de la embajada británica, que "dar tantas explicaciones muestra que ese viaje está flojito de papeles" y que "simplemente con un sello de 'Falklands' en tu pasaporte es un modo de reconocer las islas como británicas".

"Deseo un mundo con muchos más argentinos yendo a las islas. Porque uno ama mejor lo que conoce. No creo haber hecho nada malo. De hecho, estoy orgullosa de haber ido y defendido (desde el respeto) la causa que une a todo mi país", fueron las palabras que utilizó Giardinelli para concluir el posteo.

FP/fl