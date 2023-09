El escritor y periodista, Mempo Giardinelli, aseguró que Chaco es “una provincia muy peronista” y anticipó lo que podría pasar en las elecciones del próximo domingo, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel (AG): Nos gustaría una mirada profunda de lo que puede pasar el domingo en el Chaco...

Aquí estamos en una víspera electoral muy intensa e incógnita. La campaña ha sido bastante dura, sobre todo de cierta oposición ha sido muy agresiva, pero creo que hay un clima muy pacifico, por lo menos por lo que yo he visto. Va a ser una elección muy serena, con un resultado abierto con algunas rarezas, yo diría que hay 3 o 4 candidaturas peronistas, lo que genera división.

Cerró la campaña en el Chaco

Si el peronismo fuera unido, ganaría sin duda Capitanich, que es fuerte en Chaco desde hace años, pero se ha dividido. Hay un sector que encabeza un ex vicegobernador, un hombre que cuando ejerció la gobernación fue muy duro, y eso parece que hoy en día suma votos.

Otro sector es el del intendente de la ciudad de Resistencia, quien ha venido haciendo una serie de obras en la capital, ha puesto mucha gente a trabajar en la limpieza de las calles, y ahora, según parece, estaría firmando un acuerdo con el candidato de Juntos por el Cambio. Todo esto dificulta predecir el resultado, con las alianzas de último momento y los nombres de Capitanich y Leandro Zdero que resuenan entre todos.

En vísperas de las elecciones del domingo, Chaco podría sumar una segunda vuelta

AG: ¿Cómo se vive allá el caso de Cecilia? ¿Tiene una connotación electoral?

Creo que el caso Cecilia no va a tener repercusión electoral, es un tema muy débil. A casi nadie le importó la cuestión familiar, lo que interesaba era usarlo políticamente de uno o de otro lado, y eso fue lo que desvirtuó todo.

Yo creo que no merecía tanto barullo, están todos presos desde el comienzo. En ese sentido, está cubierto. Aunque sí es verdad que el caso de Cecilia impactó en toda la sociedad, sobre todo en Buenos Aires. No creo que esto tenga un peso en las elecciones chaqueñas.

"Me voy por tiempo indefinido": la hermana de Cecilia Strzyzowski rompió el silencio

Claudio Mardones (CM): Algunos especulan un balotaje de las elecciones en Chaco, ¿cree que las alianzas de último momento que mencionó anteriormente podrían influir en esto?

No me atrevería a confirmarlo pero tampoco a negarlo, es una de las posibilidades. En este momento yo estoy en Resistencia y por ahora está todo muy tranquilo. Por el interior de la provincia no lo sé, es una provincia relativamente grande, que ha crecido mucho. Uno de los grandes méritos de Capitanich es que ha extendido el agua a toda la provincia.

(CM): Si no fue el caso de Cecilia, ¿qué ha sido lo que ha debilitado el predominio de Capitanich en la provincia?

Yo creo que las debilidades han estado en el hecho de que lleva mucho años, hay un balance que depende desde dónde se lo mira. Es un hombre que ha transformado la provincia pero que, como en todos lados, buscan una modificación.

"Coqui Balboa", el spot de campaña de Jorge Capitanich que se viralizó en las redes

AG: ¿Tiene algún correlato lo que sucede a nivel nacional con Javier Milei?

Esa pregunta no la sabe nadie, hay provincias en donde se esperaba que Javier Milei ganara y no lo hizo, así como sorprendió en otras. Es un misterio, yo tengo la sensación de que aquí, en el Chaco, hay sectores urbanos que se han jugado mucho, es un poco de todo lo que está alrededor de la figura de Milei.

En la pulseada con Milei, Bullrich ahora va por el voto joven

Mi intuición es que va a ser una elección buena, pero me da la impresión de que la disputa va a ser entre Capitanich y Zdero. Chaco es una provincia muy peronista. Las alianzas se hacen hasta el último minuto.

VF JL