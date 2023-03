El supuesto pedido de que Bullrich no apareciera en los festejos de Córdoba despertó la furia en la interna del PRO

La victoria de Juntos por el Cambio en La Falda pasó a ser un campo de batalla en el PRO. Desde el sector de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich aprovecharon la rotunda victoria del radical Javier Dieminger para tirarse dardos cruzados.

Todo se generó cuando el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta viajó ayer por la tarde a Córdoba cuando se conoció la aplastante victoria de Juntos por el Cambio, en una elección donde participó sólo 51% del padrón. También viajó el gobernador de Jujuy (UCR) Gerardo Morales.

Juicio político: citaron a Garavano, a "Pepín" Rodríguez Simón y al secretario de Rosenkrantz

Con los dos dirigentes lanzados a la presidencia presentes en el acto, faltaba la tercera pata, la de Patricia Bullrich. Y ahí empezó la pregunta de por qué no estaba la ex ministra de Seguridad. “Ella no vino porque Javier (Dieminger) pidió que no fuera a los festejos”, deslizaron cera de Horacio Rodríguez Larreta.

“Dicen que nunca mandó un equipo técnico a La Falda, no hicieron nada para ganar la elección. Solo salió a festejar cuando estaba el resultado”, agregaron. Desde el entorno de Bullrich esto fue desmentido automáticamente por su equipo en Córdoba: “Nada que ver, qué manera de inventar cosas. Por dios”.

Además mostraron un tuit de Dieminger en el que le agradecía a Bullrich por el saludo que ella envió el domingo después de ganada la elección. “Juntos por el Cambio está más unido que nunca en Córdoba y lo demostró este domingo en el Valle de Punilla. ¡Felicitaciones Javier Dieminger, por tu reelección como intendente de La Falda, y a nuestros candidatos electos! ¡El cambio está en marcha con fuerza en todo el país!”, escribió en Twitter.

Pero la bronca en el equipo de Bullrich por los trascendidos que salieron del equipo del jefe de Gobierno aumentó. “¿En qué llegó Horacio a Córdoba, en avión privado?”, se preguntaban y destacaron que no tendría otra forma de hacerlo porque “no había lugar en los vuelos”.

Juntos volvió a ganarle al peronismo en La Falda y el intendente festejó con Larreta y Morales

Finalmente, el intendente reelecto aclaró los tantos ante la consulta de PERFIL. Desmintió haberle pedido a Bullrich que no asistiera a los festejos. “Nada que ver. No me meto en esa interna”.

Además, contó que el martes se junta con Bullrich en la Cámara de Comercio de Córdoba. “Vamos a estar juntos, hablando de la problemática de la provincia y el país. También va a estar Rodrigo De Loredo y Luis Juez, viendo cómo podemos ayudar a los empresarios”, contó.