Juicio político: citan a Garavano, a "Pepín" Rodríguez Simón y al secretario de Rosenkrantz

El juicio político a la Corte Suprema sigue firme en el debate en comisión que se realiza en el Congreso. Para esta semana, el oficialismo busca que se presenten a declarar como testigos: Germán Garavano, ex ministro de Justicia del macrismo; Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, ex operador judicial; y Federico Mongestern, secretario de Carlos Rosenkrantz.

El objetivo de la citación votada por la mayoría en la comisión es que testifiquen en torno al fallo del 2x1, que le otorgó al represor Luis Muiña la Corte el 3 de mayo del 2017. Se trata de uno de los fallos más escandalosos mediante el cual el Máximo Tribunal redujo el cómputo de la prisión de este condenado, lo que desató una fuerte reacción social que obligó a dar marcha atrás con la decisión.

Por eso, entre los citados está el ex ministro de Justicia durante el Gobierno de Mauricio Macri, el actual senador del PRO y ex jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, y el integrante del Parlamento del Mercosur y ex operador judicial del macrismo, Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay y está declarado "en rebeldía" por parte de la jueza federal María Servini en el marco de la causa que investiga la persecución al Grupo Indalo.

En el caso de Rodríguez Simón, se elevará una consulta a Interpol para que el organismo responda cómo debe proceder del Congreso para concretar su cita, algo poco probable.

Pero de acuerdo a lo que consignó Télam, no son los únicos ex funcionarios citados por la comisión que enjuicia a los cuatro integrantes del Máximo Tribunal (Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti).

Tailhade y Gaillard, dos de los diputados que empujan el juicio político.

El listado de los convocados también incluye a Santiago Otamendi, ex funcionario del Ministerio de Justicia y actual integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires; Horacio Diez, subprocurador del Tesoro; y Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctimas de la última dictadura cívico miliar.

Citan al segundo de Rosenkrantz

Entre los funcionarios judiciales que están citados para el martes aparecen los nombres de José Sebastián Elías y Federico Mongestern, quien se desempeña como la mano derecha de Rosenkrantz, sindicado como uno de los artífices del fallo 2x1.

Rodríguez Simón, citado para mañana.

Son varios los empleados de las distintas vocalías de la Corte que son citados para dar su testimonio. "Nadie va a declarar en contra de sus jefes", aseguró a PERFIL una fuente cortesana al ser consultada respecto de ese tipo de citaciones en el marco del proceso de juicio político.

En este sentido, todo se encamina a terminar en la citación de los propios cortesanos a los que el oficialismo representado por el Frente de Todos busca acusar con un dictamen de comisión, a pesar de que, a priori, el espacio no tiene los números asegurados para que la iniciativa prospere en el pleno de la Cámara de Diputados.

Días atrás, Rosatti afirmó en TN: "No se puede juzgar a los jueces por sus sentencias". Esta fue la primera vez que se refirió públicamente al juicio político anunciado a fin de año por el presidente Alberto Fernández.

Cuando le pidieron una valoración al respecto, el presidente de la Corte lanzó: "Preferiría no opinar, porque nosotros a lo mejor estamos llamados a opinar en otro momento de las acusaciones que puedan formularse en concreto para cada uno de nosotros. Por lo pronto, asistimos a esta situación y la sobrellevaremos como consideremos en cada momento".

Qué pasó la semana anterior

La semana pasada, la comisión resolvió hacerle un pedido al procurador interino Eduardo Casal para que se tomen "medidas disciplinarias correspondientes" contra el fiscal Carlos Stornelli, ante sus dos faltazos a las citas de la comisión.

En su caso, el oficialismo lo cuestionó por haber archivado dos denuncias para que se investigara si había delitos en las conversaciones que habría tenido el secretario de Horacio Rosatti, Silvio Robles, con el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro.

AS/nt