La interna del PRO se metió de lleno en los incidentes de la 9 de Julio

Las imágenes de los incidentes en el Obelisco, luego de que cinco millones de personas festejaron la llegada de los campeones del mundo, sirvieron para sacar nuevamente las diferencias respecto a la seguridad que tienen en el PRO. El legislador porteño del oficialismo Juan Pablo Arenaza, que responde a Patricia Bullrich, le dijo directamente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no puede ser Presidente.

"Si te toman el Obelisco nunca vas a poder gobernar un país. La Argentina necesita orden para poder vivir en paz", tuiteó Arenzana y compartió una imagen del icono porteño para confrontar contra el gobierno de la Ciudad.

El larretista que salió a contestarle en público fue el diputado nacional Álvaro González. “Che Arenaza no podes caer tan bajo!!! Querer meter la interna es no tener vergüenza. Sos un vándalo más!!!!”, escribió el hombre de Rodríguez Larreta en Diputados.

Además, en Uspallata se esfuerzan en aclarar que no estuvieron a cargo de la custodia de los campeones. “La cápsula principal era del Federal. Después acompañó la provincia el recorrido, la Ciudad tomaba recién en Lugones el operativo. A partir de ahí sí era de la Ciudad, como la Federal cambió el recorrido y se fueron, nunca llegamos a tomar el operativo”, contó una fuente del Gobierno porteño.

Un viejo conocido

En el Gobierno de la Ciudad no les sorprende este tipo de comentarios. No es la primera vez que lo hace y saben que Arenzana habla directamente por Patricia Bullrich. “No sé a qué se refiere, ni qué le pasa”, dijeron con indiferencia en Uspallata frente a la consulta de PERFIL. Saben que la seguridad no es su expertise aunque igual critica desde ese lado.

El 20 de noviembre, María Migliore, ministra de Desarrollo (de pura cepa larretista), se despidió de Hebe de Bonafini con un tuit donde destacó su compromiso con los derechos humanos y la recuperación de la democracia. Esto generó el fuerte malestar de Arenzana, que también fue al cruce.

“Ninguna causa justa puede ocultar el odio, ni el desprecio por la vida de los que pensaron diferente a ella. Por su historia, pudo haberse convertido en un símbolo de unión, pero eligió ser una persona llena de odio y violencia”, le contestó a través de la red social.

En el entorno de Rodríguez Larreta se muestran particularmente molestos porque entienden que “se adelantan a una interna que se tiene que dar el año que viene”. Además, algunos celebran, de forma irónica, que no están tan mal “porque las únicas críticas que tienen son de los propios, por los cargos”. Claro, lo dicen para mostrar los buenos vínculos que pudieron construir con un sector del kirchnerismo.

En otras ocasiones, Álvaro González ya le había contestado cuando planteaba sus diferencias, y atacaba al Gobierno porteño. "Basta de ruido interno. El único adversario es el kirchnerismo. Si realmente queremos un cambio en el país necesitamos sumar mirando para adelante, postergando las críticas de los modelos de construcción. Ya habrá oportunidad para elegir. Nadie les pide tanto", dijo en esa oportunidad.

Aníbal Fernández cruzó a Chiqui Tapia por el operativo: "Me amenazaba por Twitter"

En tanto, cerca de Bullrich intentan explicar esta ofensiva para contrarrestar “la llegada que tiene en los medios” la gestión de Rodríguez Larreta. Además, sostienen que al no ser Gobierno, no tienen “el aparato de la Ciudad para hacer campaña”.

Pero estas actitudes cada día molestan más en Uspallata. De Arenzana ya hablan de “un servil de Bullrich”. “No sabe callarse, se cree impune”, se molestó un funcionario del Gobierno porteño que ayer trabajó en el operativo de seguridad.

AR / MCP