Aníbal Fernández cruzó a "Chiqui" Tapia por el operativo: "Me amenazaba por Twitter"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, manifestó que fue su decisión poner los helicópteros para trasladar al plantel de la Selección Argentina en medio de los festejos por el campeonato del mundo y cruzó al titular de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, quien criticó el operativo.

“Tome la decisión de poner los helicópteros a disposición de la selección para poder sacarlos de la caravana y ellos aceptaron sin problema, mientras "Chiqui" Tapia me amenazaba por Twitter", sostuvo el funcionario.

Este martes mientras los jugadores argentinos viajaban en el colectivo descapotable, se decidió que no lleguen al Obelisco por la enorme cantidad de hinchas que los esperaban en la calle. "No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena", cuestionó Tapia.

Posteriormente sacó de esa crítica a Sergio Berni, titular de Seguridad de Buenos Aires, a quien felicitó por ser "el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente".

Parte de la multitud que espero a la Selección Argentina en el Obelisco.

Por su parte, Aníbal Fernández aprovechó la mañana de este miércoles para detallar "la cocina" del operativo clamor por el equipo nacional que tuvo a cuatro millones de argentinos en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

“Ayer estuve en Ezeiza verificando como iban a realizar la caravana, nos pusimos de acuerdo con "Chiqui" Tapia y planeamos el recorrido", aseveró en diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10.

Luego habló de la decisión de terminar con la caravana terrestre y trasladar a los jugadores vía aérea. “Pusimos los helicópteros a disposición una vez que nos dimos cuenta que la caravana vía terrestre no iba a seguir siendo posible", sostuvo.

De acuerdo a la versión de Fernández, distintos jugadores "aceptaron la decisión que tomamos, no queríamos poner en riesgo la vida de nadie".

“Algunos jugadores querían ir al Balcón pero no querían quedar pegados a las figuras políticas", develó.

Además, reconoció que la demora de la caravana le quitó sentido a la asistencia en Casa Rosada ya que “los jugadores venían de tener un gran desgaste físico".

“Las fuerzas hicieron un gran trabajo, cumplimos con nuestro trabajo, siempre pregonamos evitar la violencia institucional", celebró.

En desarrollo...