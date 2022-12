Aníbal Fernández: "Habían jugadores que querían venir a Casa Rosada”

En diálogo con Jorge Fontevecchia, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, contó detalles, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), sobre el diálogo que mantuvo con Claudio "Chiqui" Tapia, el titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y cómo se desarrollaron los acontecimientos para organizar la caravana que recibió a la Selección Argentina, ante una multitud récord.

¿Quién es “Chiqui” Tapia desde su perspectiva y cuál es su relación con él?

Estamos en presencia de un hecho completamente extraño en lo que representa para toda la Argentina. Volver a ganar un campeonato después de 36 años, con la presencia que tiene en el pueblo argentino, y sabiendo que hay al menos 20 millones de personas menores de 36 años. Esto generó algo de una magnitud completamente única.

Habíamos visto lo que espontáneamente había sucedido el día anterior, por lo que teníamos la obligación de prepararnos. Hicimos un trabajo muy fuerte con la policía Federal, la Policía de la Provincia y la Ciudad. Para preparar el trabajo invité a los jefes de las fuerzas para intercambiar dudas y preocupaciones.

Habíamos analizado dos escenarios posibles, evaluamos una trayectoria por Richieri, General Paz, Lugones Illia, Libertador, y la otra por ingreso a Puente Pueyrredón y San Juan, hacer una suerte de escenario con el propio colectivo y poder saludar desde allí sobre el Puente Pueyrredón. Alguien lo adelantó y la gente copó el lugar anticipadamente, por lo que fue imposible hacerlo.

Se fue llenando cada vez más de gente hasta que pusimos en duda que pudiéramos garantizar la seguridad del plantel con las cápsulas policiales. Por eso hicimos el recorrido que finalmente realizamos.

La Scaloneta volvió y tuvo a Argentina a sus pies: las 50 mejores fotos de un día glorioso

¿Tapia está enemistado con el presidente Alberto Fernández?

Tiene algunas conductas que no comparto. Ellos insistían con que se salude en el obelisco. Nosotros no íbamos a ir ahí por razones obvias. Imagine poner en medio de esa cantidad de gente un micro con los jugadores, se transforma en una isla del que no podés salir en seis días.

Creo que Tapia no comprendía la situación, y repetía con buena intención lo que decían los jugadores. Nosostros pensábamos siempre en recorrer una ubicación periférica que nos permitiera resolver situaciones de forma inmediata. Por eso los helicópteros estaban preparados para salir inmediatamente.

Usamos el helicóptero cuando fue necesario. Cuando llegamos al Mercado Central bajamos en la escuela de Cadetes.

Video: el peligroso momento que vivieron los jugadores de la Selección mientras iban en el micro rumbo a la AFA

Siempre se dice que alrededor del mundo del deporte y de la AFA hay mafias enquistadas. Discusiones alrededor de si Tapia es cercano a Macri, a Moyano, etc. Veo que Tapia hace una diferencia con la policía de la Ciudad y Berni.

Sí, habla de Berni. Un gesto “alcahueteril” de él, que tiene derecho a hacerlo. Pero Beni no participó de la planificación, la planificación fue nuestra.

El Chiqui Tapia twiteó sobre el operativo de seguridad

Yo interpreto que esto tiene que ver con que hay una mala predisposición de Tapia con el presidente Alberto Fernández…

Sí, es posible. El gesto es de alguien enajenado, porque habíamos hablado por la mañana personalmente, y aparece después con estas expresiones de agravio.

Que saque todos los twits que quiera, yo tengo la tranquilidad de que estoy haciendo lo que tengo que hacer para preservar la vida de los pibes.

Mientras él decía estas cosas antes de poner el twit, ya habían subido al helicóptero Messi, De Paul y Di María. Los jugadores no pensaban lo mismo que estaba diciendo él, que quería “seguir de joda”. Ir al obelisco era imposible.

Sufrir hasta en el festejo

¿Por qué la Selección no visitó Casa Rosada?

Hoy repasábamos que todas las selecciones del mundo fueron a saludar a los presidentes de sus países tras ganar los mundiales. ¿Fue “Chiqui” Tapia quien decidió que la Selección no vaya a Casa Rosada?

No. El presidente los invitó, como corresponde, y les garantizó que podían disponer del balcón de la Casa Rosada sin que participe nadie de la política.

A mí, desde AFA, me dijeron que “había jugadores que querían venir a Casa Rosada”.

¿Pero no es la autoridad de la institución deportiva la que lo decide?

Pero si el jugador tiene vocación de ir, va, y si no quiere, no va.

Pero reflexionemos sobre la cuestión de fondo en Argentina, creo que esto es un síntoma de algo más. No me imagino que todo el resto de las selecciones que ganaron los mundiales desde el 2002 hayan sido simpatizantes de los gobiernos que iban a ver…

La autoridad representa un pueblo. Lo que la autoridad le devuelve a esos mismos jugadores es esa representación del pueblo en reconocimiento de lo que ellos hicieron.

Pero vuelvo a insistir. Me llegaron a decir de AFA que algunos iban a volver. Pero no era saludable seguir dando vueltas, seguir tirando de la cuerda si había salido todo bien hasta ahí. Lo hablé con el presidente y le hicimos saber esto.

Pero eso no creo que pueda caer en la decisión de cada jugador, disculpe la disgresión, pero es como si cada jugador decidiera en qué posición va a jugar…

Bueno, uno tiene que partir de tener buena fe por parte de las autoridades de AFA. Se ha visto que en este caso no fue así.

FM PAR