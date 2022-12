Aníbal Fernández confirmó el deseo de Alberto de una foto con la Copa en Casa Rosada

La administración del presidente Alberto Fernández tiene preparado un megaoperativo de seguridad en caso de que los dirigidos por el técnico Lionel Scaloni visiten Casa de Gobierno. Sin embargo, aún el equipo albiceleste no confirmó qué es lo que hará además de celebrar en el Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires, este martes 20 de diciembre. Desde el gobierno ofrecieron un encuentro de bajo perfil y que al balcón sólo salga el plantel para evitar hacer "uso político" del triunfo. El jefe de Estado ya ha dado muestras de su afición por el fútbol.

La seguridad y el seguimiento del plantel

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó este lunes que el Gobierno tomará "los cuidados del caso" para que el plantel del seleccionado argentino pueda movilizarse "sin inconvenientes" al llegar al país, y confirmó que el mandatario le ofreció al equipo realizar los festejos en Casa Rosada o "lo que ellos tengan vocación de hacer".

En diálogo con CNN Radio, el funcionario respondió cómo estaba viajando el equipo de fútbol comandado por Lionel Messi. "Son dos aviones, uno que van los familiares y otro en que viene el plantel", indicó.

La Copa Mundial vuelve a casa: cuándo llegan Scaloni, Messi y la Selección a Argentina

Y añadió: "Nosotros lo que vamos a hacer es llegar a hacer las cosas fáciles para que se puedan movilizar sin inconvenientes".

Consultado sobre si el Presidente les ofreció la Casa Rosada a los jugadores para festejar, el funcionario confirmó ese dato. "El Presidente tuvo un gesto de esas características, pero no hemos hablado con nadie que nos devolviera todavía esa información, pero va a estar garantizado, porque lo tenemos preparado desde el día de ayer", señaló Fernández.

"Las opciones son dos, en función de cómo se trasladen y dónde vayan eventualmente. Pero el Presidente tiene toda la vocación de hacer lo que ellos tengan vocación de hacer, no hay en esto especulaciones políticas de ninguna característica y no las va a haber", remarcó entonces.

¿Saldrán al balcón de la Casa Rosada?

El titular de la cartera de Seguridad confirmó que les ofrecieron a os jugadores hacer lo mismo que "sucedió en 1986" cuando "alguien los recibió, los felicitó, les dio un reconocimiento, pero después al balcón fueron el plantel", en referencia a la última Copa del Mundo que conquistó el equipo que lideraba Diego Maradona.

Aunque remarcó que "es una evaluación que deben hacer ellos", en referencia a los jugadores.

Aún sin definiciones, y con el entorno del mandatario pidiendo paciencia, las posibilidades están cubiertas y la Casa Militar preparada, en caso de que los recientes campeones mundiales quieran acceder al balcón para saludar al pueblo argentino.

Seguí el vuelo que trae la Copa del Mundo: los jugadores cruzan el Atlántico rumbo a Argentina

Las gestiones cruzadas involucraron a representantes del cuerpo técnico, funcionarios del Gobierno y autoridades de la AFA. Si bien es cierto que el jefe de Estado quiere evitar hacer uso político del triunfo ante Francia, y por eso a pesar de la invitación de la FIFA a Doha, siguió el partido desde la quinta de Olivos, la foto con los últimos campeones, después de 36 años, es algo con lo que cualquier gestión sueña.

Por eso, se encuentran a la espera de una definición por parte del plantel que está en vuelo, en el avión de retorno al país, luego de pasar por Roma, una escala técnica, para luego continuar camino a Buenos Aires. Según el plan de vuelo, el aterrizaje en Ezeiza tiene horario durante la madrugada del martes, pero eso variará en base al tiempo que pasen en Italia.

La AFA confirmó que los festejos junto a la Selección Argentina serán este martes en el Obelisco

De definirse por asistir, se espera que formen parte del operativo Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval.

No hacer uso político del Mundial

Producto a la situación económica del país, la orden del mandatario fue que ninguno de los miembros de su Gabinete viaje a ver la final a Qatar y así lo cumplieron, incluso el ministro de Deportes, Matías Lammens, y el canciller Santiago Cafiero, invitado por la FIFA.

"Nunca estuvo en agenda, se queda a trabajar", es la respuesta que se repite entre los funcionarios que completan la administración.

De hecho, a pesar de las especulaciones hasta último momento y de la invitación protocolar de la FIFA, el jefe de Estado manifestó que verá el partido desde su casa.

Messi no cierra las puertas de la Selección: "Quiero disfrutar unos partidos más siendo campeón del mundo"

No es la primera vez que se muestra de este modo, tras el triunfo del seleccionado de Lionel Scaloni en la Copa América, se manejó de la misma manera al evitar vincular su administración a los logros deportivos.

Las críticas de Vidal

Los cuestionamientos de referentes de la oposición a las intenciones del Gobierno no tardaron en llegar, aún con el exmandatario Mauricio Macri en Doha desde el inicio de la Copa Mundial.

“Creo que la Selección se debería mantener al margen de la política”, pidió Vidal, y agregó: “Me parece mal que alguien, que no sea de la Selección, esté en una foto porque no se lo ganó”.

En la misma línea, pidió que "ni el Presidente, ni nadie debería" politizar el momento al tiempo que explicó: “Los que se lo ganaron fueron ellos y el DT. No fuimos ninguno de los que hacemos política. Por eso en la foto tienen que estar los que se lo ganaron, y los que nos dieron esta alegría”, amplió Vidal.

JD / ds