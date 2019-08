La Justicia concedió algunos reclamos de la oposición por el escrutinio

por Rosario Ayerdi

A pocos días de la elección, la Cámara Nacional Electoral reunió a los apoderados de los partidos políticos que denuncian distintas irregularidades en el sistema para el recuento de votos provisorio del 11 de agosto. La oposición obtuvo varios logros pero no consiguió respuesta a su principal reclamo: la entrega del software que se usará para poder auditarlo.

Uno de los siete pedidos del apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, tuvo que ver con el acceso al telegrama que contiene los votos en formato TIFF. La oposición había cuestionado que el archivo con la imagen del telegrama escaneado en formato TIFF se convirtiera en PNG, ya que la transformación podría dar lugar a la manipulación.

Al finalizar el encuentro, los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via le pidieron al Gobierno que la Dirección Nacional Electoral garantice que las agrupaciones políticas cuenten con los mecanismos o el acceso a la información suficiente para comprobar la integridad e inalterabilidad del archivo y la trazabilidad del documento desde su escaneo hasta su puesta a disposición para la carga por parte de los agentes responsables de esa tarea.

El peronismo también consiguió poder fotografiar los telegramas y la pantalla en la cual se visualiza el escaneo antes de ser enviado a las oficinas del Correo Argentino en donde se realiza con el conteo. “Atendiendo al planteo relativo a que se les autorice a los fiscales partidarios a obtener fotografías de la documentación de escrutinio y del telegrama (previo a su retiro por el Correo Oficial), corresponde concluir que no existe impedimento alguno para que los fiscales partidarios acreditados en cada mesa de votación obtengan fotografías de la documentación de escrutinio de mesa, siempre que ello no altere, dificulte o demore el normal funcionamiento de la mesa de votación, y dejando a salvo que tal potestad no implica modificación alguna del procedimiento de confección , resguardo y entrega de la referida documentación”, dice la resolución de la Cámara.

Uno de los pedidos que la Cámara no concedió es que los datos del escrutinio se difundan una vez que hayan sido procesado el 10 por ciento de los telegramas. Ahora, la oposición busca un acuerdo político en ese sentido con las autoridades de la Dirección Nacional Electoral. Con esto, los partidos buscan que la carga no sea discrecional de acuerdo a la conveniencia de los resultados que obtenga el Gobierno.

En tanto, los partidos sigue reclamando el código fuente del software con el que la empresa Smartmatic realizará el escrutinio y que debía ser entregado 30 días antes de los comicios. “Es un software muy endeble. Van a querer cambiar y tergiversar los datos de la elección. Nosotros vamos a hacer nuestra fiscalización propia, porque no confiamos en Smartmatic”, denunció el titular del PJ bonaerense, Fernando Gray. A nueve días de la elección y a pesar de la advertencia del fiscal con competencia electoral, Jorge Di Lello, de que la información sobre el sistema debía haberse realizado semanas atrás, la oposición sigue sin contar con la misma.

