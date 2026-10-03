La liga de intendentes desembarca en los territorios

La Liga de intendentes dio otro paso en su armado político. Después de sentarse con dirigentes nacionales de distintos sectores del peronismo –Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Ricardo Quintela–, el espacio empezó a llevar su agenda al territorio y a respaldar a los jefes comunales en los reclamos que mantienen frente al Gobierno nacional.

La novedad fue el desembarco en Bahía Blanca. Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente); Federico Otermín ( Lomas de Zamora); y Gastón Granados (Ezeiza) fueron recibidos por el intendente local, Federico Susbielles, también integrante de la Liga. Cinco de los doce jefes comunales que integran el espacio compartieron una jornada con una agenda que combinó producción, empleo, infraestructura y reclamos concretos de los municipios.

La recorrida incluyó el Puerto de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales y Productos y la Cooperativa Obrera. Pero el eje político estuvo puesto en el reclamo por la continuidad del régimen de Zona Fría, un beneficio que alcanza a 93 municipios bonaerenses y a más de tres millones de familias. La Liga respaldó el planteo local y remarcó que las decisiones nacionales tienen impacto directo sobre las comunidades.

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La foto de Bahía Blanca muestra así una segunda etapa para el espacio. La Liga no sólo busca construir puentes entre las distintas tribus del peronismo, sino también mostrar que los intendentes pueden tener una voz propia en la discusión política bonaerense.

Este sector viene planteando que el objetivo es que un intendente tenga la posibilidad de llegar a la Gobernación en 2027. Por ahora, la Liga evita definir una candidatura nacional pero varios de ellos suenan para suceder a Kicillof: Achaval, Otermín y Mariel Fernández (Moreno).