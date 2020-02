La oposición se inclina a rechazar el pliego de Rafecas en el Senado

por Daniela Mozetic

El pliego de Daniel Rafecas como candidato a la Procuración General de la Nación superó cómodamente el primer tramo de evaluación de su postulación, con más de 650 adhesiones y solo tres impugnaciones. Sin embargo, el trámite se podría complicar en el Senado a partir del rechazo de Juntos por el Cambio a su candidatura. Con el número justo en la Cámara alta, el Frente de Todos necesita de la oposición para alcanzar los dos tercios de los votos de los presentes.

En la primera reunión del año de la mesa nacional de Juntos por el Cambio se tomó una determinación: el interbloque de senadores que comanda Luis Naidenoff será el que tenga la última palabra y el voto deberá ser unánime.

El radicalismo tiene varias cuestiones por las que mira con recelo al juez federal. En 2018 le pidió el juicio político por presunto mal desempeño pero finalmente fue rechazado y, al igual que el PRO, le cuestionan que haya desestimado con tanta velocidad la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner en la causa AMIA. Pero lo que menos le perdonan a Rafecas es la acusación que hizo contra el ex presidente Fernando de la Rúa en la causa de los sobornos en el Senado por el que fue sobreseído años más tarde.

La próxima semana tendrá lugar la reunión del espacio que integran los referentes de la UCR y del PRO para tomar una postura sobre el caso que interesa al gobierno nacional, en el marco de la reforma judicial que pretende encarar durante 2020. La Coalición Cívica, la tercera pata del espacio opositor, no tiene representación en el Senado y prefiere mantenerse al margen de la negociación, confiaron sus referentes a este diario. Elisa Carrió tuvo un vínculo sinuoso con Rafecas ya que en 2015 estuvo entre los firmantes de una solicitada que cuestionaba su desempeño en la causa impulsada por Nisman pero luego logró que el juez cerrara una causa en su contra por presunto enriquecimiento.

El interbloque opositor mantiene el hermetismo sobre la posición que tomarán una vez que ingrese el pliego al Senado, aunque se fueron conociendo algunas lecturas que permiten anticipar el rechazo.

“La gente debe tener tranquilidad. Juntos por el Cambio decidió en su mesa nacional que la posición de los senadores del interbloque sobre Rafecas va a ser unánime”, ratificó Mario Negri, jefe del bloque de diputados radicales a través de las redes sociales y agregó: “Todos sabemos que cuando hablan de democratización de la Justicia es concentración de poder”.

En lo formal, Negri no estará sentado en la mesa que tomará la decisión sobre Rafecas. Pero en la práctica es uno de los referentes más influyentes del partido y dejó entrever que no quiere al juez como nuevo jefe de los fiscales.

En igual sentido se pronunció el titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, quien afirmó que “en el radicalismo hay más tendencia a votar en contra, no he escuchado a nadie que vaya a votar a favor”. Si bien el diputado mendocino no descarta que pueda haber legisladores con voluntad de dar el voto, pidió poner el tema “en el contexto de que como fuerza de oposición tenemos que privilegiar nuestra unidad en estos tiempos”. El radicalismo cuenta con un bloque de 14 senadores, sumados a los 8 que tiene el PRO y algunos aliados como Claudio Poggi de San Luis y el salteño Juan Carlos Romero, con lo que ya le permitiría alcanzar los 24 votos para bloquear la designación de Rafecas.