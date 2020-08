La queja de Julio Cobos: "No está bien que Macri no esté acá"

El senador nacional por el radicalismo, Julio Cobos, se quejó del viaje de Mauricio Macri. En declaraciones televisivas, Cobos dijo: "No me parece bien que hoy Macri no esté acá. El espacio se fortalece con la imagen de sus políticos, y en un momento difícil como este, las conductas personales son vistas por la sociedad, me parece que no debió priorizar ese viaje".

En medio del cruce entre Macri y el presidente Alberto Fernández, y la pelea por el liderazgo opositor, Cobos cuestionó la ausencia del líder del PRO. En diálogo con A24, Cobos también cuestionó la reforma judicial propuesta por el gobierno y advirtió que no hay lugar para otra 125, conflicto del que fue protagonista. mos

El día que Cobos criticó a Macri por la derrota electoral

"No hay lugar para otra 125, hay que aprender de las experiencias del pasado. Cuando uno encara una reforma que trasciende el gobierno, requiere contenido y de un análisis presupuestario para ver si podemos afrontarla como corresponde, y lo cierto es que nada de esto se ha cumplido", consideró el senador.

Añadió: "Es una reforma que ha sido impuesta, sin pedirle a los partidos políticos que convoquen a los representantes. Se da la posibilidad de opinar sobre algo que está escrito. La forma hay que cuidarla".

MC