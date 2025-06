La Corte Suprema confirmó el fallo dictado en la causa Vialidad dejando firme la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de unos 84.000 millones de pesos. Esto generó fuertes reacciones de la mayoría de los gobernadores que este martes 10 de mayo, apenas se enteraron lo que pasó, usaron sus redes sociales para exponer su postura sobre este tema, a favor o en contra.

La reacción de Axel Kicillof.

El gobernador de Buenos Aires subió un extenso texto a su cuenta oficial que arranca diciendo: “Hoy condenan a Cristina Fernández de Kirchner, un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial. Esta condena termina de consagrar una auténtica infamia”.

A continuación, afirmó: “Se trata de un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo y a quienes, como ella, se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías”.

En ese punto, aseguró: “Durante el gobierno de Macri, se montó un sistema de espionaje ilegal, se armaron causas y se manipularon pruebas para perseguir a Cristina, a su familia y a sus exfuncionarios. El lawfare y la estigmatización del campo popular se convirtieron en políticas de Estado. Y hoy, con un presidente para quien ‘la justicia social es una aberración’, el clima de odio, autoritarismo y hostigamiento se ha intensificado”.

Kicillof luego redobló la apuesta: “Tanto Macri como Milei desprecian la democracia con la misma intensidad con la que desprecian la dignidad del pueblo. Y por eso, hoy celebran”.

Para cerrar, cuestionó al poder judicial: “A lo largo de todo el proceso, fiscales y jueces actuaron con ánimo revanchista, sin el menor apego por la verdad y por la justicia. No investigaron hechos: ejecutaron un plan, o, en otras palabras, y dado el carácter mafioso de quienes la persiguen, una vendetta. Buscan, en realidad, disciplinar a la dirigencia y garantizar privilegios económicos. Hoy esa democracia queda profundamente herida. Y nuestra responsabilidad histórica es defenderla”.

El posteo de Axel Kicillof sobre la condena a Cristina Kirchner

La reacción de Ricardo Quintela

El gobernador de La Rioja escribió en su cuenta de X: “Quiero expresar mi solidaridad y respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, ante un nuevo capítulo de una larga y preocupante ofensiva judicial y mediática que busca desprestigiar, perseguir y proscribir a una de las dirigentes más importantes de la historia reciente de nuestro país”.

Y luego remarcó: “Nos preocupa profundamente que, una vez más, se intente utilizar al Poder Judicial como herramienta para resolver lo que debería dirimirse en el terreno de la política y el debate democrático. En una sociedad plural y libre, las diferencias se discuten con ideas, con propuestas y en las urnas, no mediante la estigmatización ni la persecución personal”.

Quintela pidió: “No podemos ni debemos naturalizar que a una dirigente política se la quiera excluir del juego democrático por lo que representa, por su trayectoria o por las convicciones que defiende. Eliminar al adversario político no es ni será nunca una forma legítima de construir país”.

Y cerró diciendo: “Mi acompañamiento a Cristina es también un compromiso con los valores democráticos, con el respeto por las instituciones, con la memoria del pueblo argentino que tantas veces sufrió los efectos del odio y la intolerancia. Desde La Rioja, lo decimos con firmeza: no a la persecución política, sí a una Argentina donde todos y todas puedan expresarse y participar libremente”.

El posteo de Ricardo Quintela sobre la condena de Cristina Kirchner

La reacción de Sergio Ziliotto

El gobernador de La Pampa consideró que este fallo “suma más desprestigio social a un poder del Estado que privilegia intereses políticos sectoriales por encima del estricto cumplimiento de su rol constitucional”.

La reacción de Gustavo Melella

El gobernador de Tierra del Fuego escribió en su cuenta de X: “Los argentinos y argentinas asistimos con preocupación a un momento que marcará nuestra historia democrática. La Justicia, las autoridades y toda la dirigencia política tenemos la responsabilidad de estar a la altura: es tiempo de enviar señales claras de institucionalidad, convivencia democrática y respeto profundo por los valores republicanos”.

Y luego afirmó: “Cristina Fernández de Kirchner no es solo una referente política: para millones representa una etapa de ampliación de derechos, inclusión y esperanza de un país más justo. Impedir su candidatura no afecta solo a una persona: es limitar el derecho de millones de compatriotas a elegir libremente, dentro del sistema representativo y democrático que construimos con esfuerzo desde 1983”.

Melella cerró su mensaje asegurando: “No hay democracia plena cuando se restringe la voluntad popular”.

El primer posteo de Gustavo Melella contra la condena de Cristina Kirchner

La reacción de Raúl Jalil

El gobernador de Catamarca compartió un mensaje corto, pero contundente, en su cuenta oficial de la red social X: “La situación que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner trasciende lo jurídico y tiene un fuerte impacto institucional: excluye a una de las dirigentes con mayor representatividad del país de la contienda electoral y distorsiona la democracia”.

La reacción de Raúl Jalil a la condena de Cristina Kirchner

La reacción de Osvaldo Jaldo

El gobernador de Tucumán escribió en su cuenta oficial de X: “En mi carácter de vicepresidente del Partido Justicialista Distrito Tucumán, quiero expresar mi solidaridad con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del PJ Nacional, en este momento difícil que le toca atravesar, en lo personal y en lo político”.

El mandatario declaró: “Estamos convencidos de que estos tiempos tan complejos exigen unidad, organización y autocrítica dentro del movimiento nacional y popular más importante de la Argentina: el Partido Justicialista. Es en estos momentos cuando el peronismo debe dejar de lado toda diferencia y actuar con responsabilidad, coherencia y compromiso con el pueblo”.

Y luego remarcó: “Los desafíos que enfrenta nuestra patria son enormes, y solo con un peronismo unido, activo y comprometido podremos trabajar en soluciones reales para los problemas que viven a diario millones de argentinas y argentinos. Debemos unificar fuerzas para poner nuevamente a la Argentina en la senda del desarrollo con inclusión, de la producción con trabajo y del federalismo con justicia social”.

La respuesta de Osvaldo Jaldo a la condena de Cristina Kirchner

La reacción de Alfredo Cornejo

El gobernador de Mendoza festejó en su cuenta de X lo que le ocurrió a la ex presidenta: “Argentina empieza a cerrar una etapa de impunidad, disfrazada con un relato que solo nos dejó miseria y un Estado devastado”.

Y sumó: “La condena a Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos marcan un antes y un después en nuestra historia. La corrupción no fue un exceso en estos años de kirchnerismo, sino fue un sistema, un modus operandi cotidiano para enriquecerse a costa de los argentinos”.

Y cerró diciendo: “Siguen disfrazando la realidad al hablar de persecución y de proscripción, cuando el fallo de la Corte Suprema de la Nación ha sido claro: Culpable. Es Justicia”.

El posteo de Alfredo Cornejo sobre la condena a Cristina Kirchner

La reacción de Alberto Weretilneck

El gobernador de Rio Negro comenzó remarcando, en negrita, para darle más énfasis a sus palabras: “EN UNA REPÚBLICA, LAS REGLAS SE RESPETAN”, y luego sumó: “Hoy la Corte Suprema confirmó una condena judicial en una causa de alto impacto nacional. Es un hecho que incomoda a algunos y conforma a otros. Pero está dentro del marco legal. Y forma parte del sistema democrático que elegimos como sociedad”.

A continuación, agregó: “Vivimos en un país con división de poderes, instituciones vigentes y una Justicia que es parte esencial del Estado de Derecho. Ese es el contrato democrático. Nos guste o no, así funciona la democracia. Por eso en Río Negro aprobamos la Ley de Ficha Limpia: quien tiene condena por delitos no puede ser candidato. No se trata de afinidades. Se trata de reglas. Y las reglas no se doblan según la conveniencia del momento”.

El gobernador cerró su mensaje en X diciendo: “Las posiciones políticas y partidarias deben ser respetadas. Pero ninguna está por encima de la República”.

La reacción de Maximiliano Pullaro

El gobernador de Santa Fe escribió en sus redes sociales: “Los argentinos tenemos que entender que nadie puede ni debe estar por encima de la ley. Tenemos que aprender a respetar los fallos de la Justicia y dar la discusión en ese ámbito, sin privilegios”.

Para cerrar afirmando: “Y esto debe ser así desde el Presidente hasta el último de los argentinos”.

El posteo de Maximiliano Pullaro sobre la condena de Cristina Kirchner

Los que guardaron silencio

Los siguientes gobernadores no dijeron nada, hasta ahora, en sus redes sociales sobre la condena a Cristina Kirchner: