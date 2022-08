Patricia Bullrich a Cristina Kirchner: "Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta"

Después de que Cristina Kirchner diera a entender que Patricia Bullrich reconoció que el pedido de condena de 12 años es por cada uno de sus Gobierno, la titular del PRO salió al cruce. "Usted no puede dejar de ser corrupta”, señaló.

En una publicación de Twitter, la ex ministra de Seguridad señaló: “Parafraseando a Churchill: ‘Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta’”. Con esto compartió el fragmento de la alocución de ayer de la vice frente a los senadores y diputados oficialistas.

Desde los distintos sectores del PRO se solidarizaron con Bullrich por estas declaraciones. Después de las palabras cruzadas Horacio Rodríguez Larreta dijo: "Estos comentarios son completamente desubicados. Esto es violencia. Todo mi apoyo para Pato Bullrich".

Parafraseando a Churchill: "yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta". pic.twitter.com/kRF9UgjKQW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 31, 2022

La declaración de Cristina Kirchner

La titular del Senado reunió ayer en el Salón Azul del Palacio Legislativo a los senadores y diputados de bloques oficialistas. En su presentación cargó contra la titular del PRO por reconocer que el pedido de condena de 12 años del fiscal Diego Luciani, tiene que ver por cada uno de los años del gobierno kirchnerista.

“Quieren estigmatizar 12 años de gobierno. Es más, la presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice: ‘12 años de gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó", comenzó la vice.

Así también planteó: La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio… a esa hora. No sé, qué sé yo pero, pero… si lo pensás, por lo menos no lo escribas. Pero, decir que por 12 años de gobierno, 12 años de condena, repitió exactamente lo que dije yo en mi intervención”.

Esta declaración despertó las risas de los legisladores que la escuchaban.

AR / MCP