Los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahíques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials habrían viajado a Lago Escondido sin haberse pedido licencia de sus respectivos juzgados. Así surge de una denuncia presentada en los últimos días ante la Justicia Federal de Río Negro, donde se investiga el cónclave del que participaron junto a un ex espía, empresarios y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro.

El planteo fue presentado por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, el autor de la denuncia inicial por el viaje ocurrido a mediados de octubre, ante la Fiscalía Federal de Bariloche, a cargo de María Cándida Etchepare.

Ahí pidió que se investigue "toda vez que los días 13 y 14 de octubre habrían resultado hábiles y habría trascendido que la concurrencia al Lago de Lewis financiada por varias sociedades a investigar lo fue sin uso de licencia, sin aviso a la superintendencia y ejerciendo funciones".

El caso Lago Escondido suma allanamientos y recusaciones

Ante eso, pidió que se promueva una acción penal "por incumplimiento de la ley orgánica y el reglamento para la Justicia Federal a los magistrados Ercolini, Mahíques, Yadarola y Cassals". También pidió que remita una copia de las actuaciones al Consejo de la Magistratura y "autoridades superiores de cada uno para promover las acciones disciplinarias por abandono de la jurisdicción sin permiso".

La causa llegó a la Cámara de Apelaciones

El denunciante tiene la intención de convertirse en querellante por haberse sentido damnificado en su calidad de ciudadano rionegrino. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Juzgado Federal que intervienen en el expediente le rechazaron la petición.

.

Varios de los imputados designaron abogados.

Ante ese panorama, Hertzriken presentó un recurso de apelación en el que sostuvo que "por la sola circunstancia de habitar el suelo argentino, bien podríamos ser parte en este proceso".

Chats de Lago Escondido: la fiscal pidió imputar a los 10 involucrados

También señaló que "a ello se le agrega que no sólo soy habitante sino destinatario diario de decisiones de este poder judicial, a través de las representaciones y patrocinios que diariamente ejerzo, me acerca en forma directa como particular ofendido".

Ante ese planteo, supo PERFIL, el Juzgado le giró el incidente de pretensión de querella a la Cámara Federal de General Roca, que de ahora en más intervendrá para resolver las apelaciones procesales.

Por otra parte, varios de los imputados ya designaron a sus defensores, de acuerdo a lo que consta en el Juzgado. De acuerdo a lo señalado en el expediente, Ercolini, Juan Mahíques, D'Alessandro, Carlos Mahíques y Yadarola tienen la asistencia de Mariano Cúneo Libarona y Augusto Nicolás Garrido.

AS/ff