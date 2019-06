Lammens busca vice y Pino encabeza en Diputados

por Andrés Fidanza

A poco más de 24 horas para el cierre de listas, Matías Lammens todavía no contaba con compañera de fórmula. El candidato a alcalde del albertismo ampliado prefería una figura (una mujer) que no estuviese asociada al kirchnerismo. Sus postulantes preferidas eran la ex ministra de salud de María Eugenia Vidal, Zulma Ortiz, y la historiadora Dora Barrancos. Pero hasta anoche ninguna de las dos había aceptado. Barrancos también sonaba para secundar a Mariano Recalde en la boleta para senadores por la Capital.

Por fuera del equipo de Lammens, ayer el principal foco de tensión pasó por el armado de la lista de diputados. Las charlas, cafés y mensajes de whatsapp se acumularon frenéticamente a lo largo del día. Las tribus en pugna son el camporismo, el PJ del sindicalista Víctor Santa María, la fuerza de Victoria Donda y la de Fernando “Pino” Solanas.

Anoche se confirmó el rumor que circulaba desde hacía una semana: el senador Pino Solanas encabezará la boleta de diputados del Frente de Todos. “Tenemos que animarnos a construir una amplia mayoría que lleve adelante un proyecto de país sobre la base de esperanza, valores y respeto mutuo. Hay que reconstruir los daños que el modelo neoliberal de Cambiemos está causando”, afirmó el líder de Proyecto Sur. Lo dijo tras reunirse con Alberto Fernández.

Detrás del cineasta, se ubicaría Donda. Pero, al calor de las negociaciones de último momento, hoy podría haber giros y novedades.

Con una oferta electoral reducida (si se confirma la postulación de Consenso Federal, habrá solo cinco fórmulas anotadas para pelear por la alcaldía), la principal incógnita porteña se centraba en el kirchnerismo. Las otras posibles vice de Lammens son la periodista Gisela Marziota y la legisladora del bloque de Unidad Ciudadana Victoria Montenegro. Marziota ya se había postulado en las legislativas de 2017: la periodista de Página/12 fue quinta en la boleta encabezada por Daniel Filmus. Pero no entró a la Cámara de Diputados.

Pero hasta ayer el presidente de San Lorenzo insistía con la idea de que fuera Zulma Ortiz. Médica reumatóloga con una maestría en Epidemiología, la ex ministra bonaerense renunció a la gestión macrista en 2017. Lo hizo tras recibir presiones de la Iglesia y otros sectores conservadores, por haber adherido desde la Provincia al protocolo de abortos no punibles.

Otra de las apuntadas por Lammens había sido la ex presidenta de Aerolíneas Argentinas Isela Costantini. Pero la ex funcionaria macrista declinó la invitación. El objetivo del empresario y presidente cuervo es descamporizar su candidatura al máximo posible. Alberto Fernández coincide con esa lógica. El motivo de esa jugada responde a una mirada pragmática. A la luz del perfil mayoritariamente antikirchnerista de los votantes porteños, Lammens y Fernández buscan darle un aire progresista al Frente de Todos.

“Hoy pareciera estar polarizado con Lammens. Sabemos que va a ser una elección de doble vuelta. Y a veces en el ballottage se te puede juntar el resto, pero no estoy preocupado, para nada”, opina el vicejefe de Gobierno Diego Santilli.

Sin Martín Lousteau en carrera, el plan de Lammens es repetir el escenario de 2015: entrar al ballottage para después aglutinar a los descontentos con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y Santilli.

Al momento, los otros aspirantes a la alcaldía son tres: el economista Matías Tombolini; el legislador Gabriel Solano, por el Frente de Izquierda; y Marta Martínez, por Autodeterminación y Libertad.