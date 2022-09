Lanata: "Cristina no tiene herederos, sino gana en el 2023 el kirchenrismo desaparece"

En medio de una semana en la que el protagonismo de la vicepresidenta Cristina Kirchner sigue dominando la agenda del oficialismo, el periodista Jorge Lanata aseguró que la movilización del sábado pasado en Recoleta "fue el comienzo" de un proceso para que la vice vuelva a ser presidenta aunque dijo que si no gana "el kirchnerismo desaparece".

Lanata fue entrevistado este miércoles a la noche en A Dos Voces (TN) y brindó sus consideraciones respecto del futuro político de la vicepresidenta y del kirchnerismo. Dijo que su pelea no es contra la coyuntura sino contra la historia, porque una eventual condena en la causa por la obra pública se convertiría "en una marcha".

“Cristina no puede terminar como una condena, no porque tenga miedo de estar presa sino porque terminar con una condena mancha su página de la historia”, afirmó el conductor de Periodismo para Todos (Canal 13).

En esa línea, Lanata insistió con su lectura de que la vicepresidenta y presidenta del Senado está planteando en la agenda su problema personal con la Justicia como un problema de la sociedad cuando en realidad no lo es. "Es algo que ella tiene con la justicia. No es ni de lejos el principal problema que tiene la Argentina", opinó tras afirmar que "tiene que estar presa".

Para Lanata, la movilización del sábado "subió al ring" a Cristina Kirchner.

El análisis del periodista se dio durante la segunda semana de manifestaciones y vigilias frente a la casa de Cristina Kirchner en Recoleta. Como telón de fondo, el pedido de condena del fiscal Diego Luciani a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos.

Lanata y la candidatura de Cristina Kirchner

Por otra parte, el periodista ofreció un análisis en términos electorales del presente que vive Cristina y el kirchnerismo como movimiento político. Además de señalar que la vicepresidenta arrancó simbólicamente su campaña para volver a la Casa Rosada, señaló que su espacio político carece de líderes que la puedan suceder.

"Cristina es un líder político, tiene fuerza de líder política y es muy megalómana. No creo que se resigne a que el kirchnerismo no siga, a terminar como terminó el menemismo", sostuvo Lanata al tiempo que señaló que ese escenario la llevaría a ser candidata a vicepresidenta.

En esa línea, afirmó que "no se la puede subestimar" a la vicepresidenta e insistió: "Con esto del fin de semana volvió a subirse al ring. No estaba de manera abierta. Estaba delante de Alberto Fernández pero no formalmente".

Pero no sólo se quedó con Cristina. Es que el periodista y analista político también incorporó al ex presidente Mauricio Macri en el escenario de cara al año que viene: "Tanto Cristina como Macri van para 2023".

Vaticinó ahí “la batalla final” entre ambos dirigentes y estimó que "a lo mejor tiene que ser como el final de Avengers, Cristina y Macri la batalla final”.

De todos modos identificó un problema que tiene el kirchnerismo como espacio político: no hay potenciales candidatos o "herederos". "Hoy su hijo no es su heredero, quizás puede serlo en 10 años pero no hoy. (Axel) Kicillof tampoco, Wado (De Pedro) tampoco", describió.

Y completó: "El kirchnerismo desaparece si gana otro partido. Si no es Cristina la que gana, el kirchnerismo desaparece".

La figura de Alberto Fernández y la oposición

Otro de los ejes de la entrevista a Lanata rondó sobre la figura del presidente de la Nación. Vale recordar que desde que asumió Sergio Massa en el Ministerio de Economía su intervención en la agenda pública de la Casa Rosada mermó fuertemente.

En ese aspecto, ofreció una comparación con otro ex presidente de la historia contemporánea de la Argentina: Fernando De La Rúa.

"De La Rúa no tenía agenda. Hoy Alberto tampoco. O inaugura una rotonda en algún lugar del conurbano o hace actos como el otro en La Rioja que no tienen nada que ver con lo que está pasando", opinó.

En tanto, respecto de la situación que vive la oposición en general y Juntos por el Cambio en particular sostuvo que "hay algo que está funcionando mal" y hasta estimó que el espacio "podría llegar a romperse".

"Si el gobierno logra evitar las PASO con una ley, Juntos está en problemas. Esto aceleraría la candidatura de Macri. Si no hay Paso Macri sería el candidato histórico", cerró.

