Varios funcionarios y figuras afines al kirchnerismo no dudaron en salir a responderle al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, después de que este advirtiera que "no le va a temblar el pulso para usar la fuerza" y recuperar la paz social.

“No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social, pero nuestra responsabilidad como funcionarios es agotar todas las instancias de diálogo antes de llegar a esa medida”, manifestó el D'Alessandro, en diálogo con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo, y desató las críticas del oficialismo.

A su vez, durante la entrevista se dio a entender que "se está buscando un muerto", a lo que el ministro señaló: “todo ese sector está generando un escenario para que pase cualquier cosa, incluso hechos de sangre”.

Marcelo D'Alessandro: "No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública y recuperar la paz social"

“Los que montan la provocación permanente y este show dantesco son ellos. Les molesta el peronismo y el amor que le tiene el pueblo a Cristina”, retrucó Andrés "Cuervo" Larroque, uno de los primeros en salir a responder, en diálogo con El Destape Radio.

En esta misma línea agregó: "Es una irresponsabilidad absoluta. Ellos quieren ir a un escenario de violencia porque la democracia no les sirve más".

“Entendieron que en función del contexto económico, podían alterar el orden democrático. Calcularon mal. Subestimaron a Cristina y subestimaron al pueblo”, sostuvo Larroque y remarcó: "Dieron por terminada a Cristina pero el peronismo está con ella".

Las manifestaciones del sábado a favor de la vicepresidenta culminaron un fuertes enfrentamientos entre los militantes y la Policía de la Ciudad.

"Son ellos los que están buscando hechos de sangre", acusó por su parte el senador Oscar Parrilli, también en diálogo con El Destape Radio, y sugirió que "D’Alessandro tendría que escuchar a Bullrich cuando dijo que no podían permitir que les ganemos la calle".

A su vez, Parrilli aseguró que "están pasando un límite" y afirmó que "estamos frente a una policía política, al servicio de objetivos políticos".

“Pusieron un container para generar violencia. Exhorto a que este sector de Cambiemos sea frenado por aquellos que todavía tienen un poco de dignidad. La dignidad que no tienen Macri, Bullrich y Larreta”, concluyó.

El domingo cerró con otra vigilia en la casa de Cristina Kirchner y la Policía amenazó con intervenir

"Va a pasar lo que tenga que pasar porque estamos dispuestos a defender a nuestra líder política. No entienden la política, la pasión ni el amor", advirtió la diputada Victoria Montenegro en diálogo con La García, por AM750, y señaló que "Marcelo Dalessandro debería haber renunciado el mismo sábado".

En este sentido, la diputada cuestionó: "¿No leyeron ningún libro de Historia estos muchachos?¿Cómo se piensan que vamos a actuar si intentan proscribir a nuestra líder política?".

"Parece que en la Ciudad de Buenos Aires hay una nueva Constitución en la que hay derechos para todos menos para los peronistas", ironizó Montenegro y reclamó que "el Gobierno de la Ciudad tiene una postura violenta y que es preocupante".

La vicepresidenta debió dar un discurso improvisado fuera de su domicilio para calmar el ambiente y dispersar a sus seguidores.

“La derecha siempre buscó los muertos del peronismo, la historia lo aclara solo. D’Alessandro sabe que los muertos los ponemos nosotros porque ellos son los que nos matan”, sumó Juliana Di Tullio, en diálogo con El Destape Radio, en respuesta a las declaraciones del ministro.

Por su parte, la senadora interpretó las palabras de D'Alessandro como "una provocación tremenda" y recordó: "Los muertos nos duelen, seguimos buscando nietos".

“Si creen que al peronismo lo van a detener con vallas no entienden nada. No entienden la capacidad del pueblo peronista de dar pelea. Las vallas no nos detienen y cada vez que las pongan las vamos a tirar y nos bancamos la que venga, como el ardor en la garganta del gas pimienta”, añadió.

AS. / ds