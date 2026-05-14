Las detenidas por el caso del soldado de 21 años que se suicidó en la Quinta de Olivos serán sometidas a juicio

Casi medio año después de la muerte de Rodrig Gómez, el soldado de 21 años que apareció muerto en la Quinta de Olivos, la Justicia ratificó y confirmó el juicio en contra de las dos detenidas por el crimen, acusadas de haber extorsionado al joven.

Iara Ayelén Cosentino y Karen Yael Cufré serán sometidas a juicio por decisión de la Cámara Federal de San Martín. Ambas acusadas se encuentran imputadas por asociación ilicita agravada en el carácter de miembros y como coautoras del delito de extorsión.

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