jueves 14 de mayo de 2026
POLITICA
Revés judicial

Las detenidas por el caso del soldado de 21 años que se suicidó en la Quinta de Olivos serán sometidas a juicio

La Cámara Federal de San Martín ratificó y confirmó el juicio para las dos mujeres detenidas por extorsión tras la muerte de Rodrigo Gómez.

Rodrigo Gómez se suicidó en la Quinta de Olivos el 16 de diciembre pasado tras ser extorsionado por una organización que operaba desde cárceles
Rodrigo Gómez se suicidó en la Quinta de Olivos el 16 de diciembre pasado tras ser extorsionado por una organización que operaba desde cárceles | Seguridad

Casi medio año después de la muerte de Rodrig Gómez, el soldado de 21 años que apareció muerto en la Quinta de Olivos, la Justicia ratificó y confirmó el juicio en contra de las dos detenidas por el crimen, acusadas de haber extorsionado al joven.

Iara Ayelén Cosentino y Karen Yael Cufré serán sometidas a juicio por decisión de la Cámara Federal de San Martín. Ambas acusadas se encuentran imputadas por asociación ilicita agravada en el carácter de miembros y como coautoras del delito de extorsión.

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