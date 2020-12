La sesión en la Cámara de Diputados para aprobar la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires fue maratónica. El debate y el resultado de la votación (129 a favor, 118 en contra, 7 abstenciones) dejaron sensaciones encontradas, tanto para el Frente de Todos y el gobierno nacional como como para el PRO y el ejecutivo porteño, el distrito perjudicado por la decisión. PERFIL consultó a fuentes de ambos sectores y todos pusieron un "pero" en su análisis.

Desde el Frente de Todos buscaron convencer a los diputados por Córdoba —es decir a Juan Schiaretti, su gobernador— de apoyar el proyecto sin cambios para convertirlo en ley esta madrugada. Pero eso no fue posible. Los legisladores del interior exigieron abrir una nueva instancia de negociación para que en el plazo de 60 días una comisión formada por Nación y Ciudad le ponga punto final a la discusión y acuerde una cifra concreta sobre los costos de la Policía de la Ciudad.

Máximo Kirchner: "Si Larreta llega a presidente, ojalá sea diferente a Macri y De la Rúa"

"Vendió bastante caro su apoyo. Tenemos que volver a negociar y habrá que hablar otras cuestiones que ahora no vienen al caso tras estar en la sesión casi 24 horas", se sinceró un operador del PJ que estuvo a la orden del día en la negociación. Sin embargo, desde el kirchnerismo reconocieron que si no daban el brazo a torcer, la ley se caía. "Llegamos justo. Si no se aprobaba era una derrota muy dura. Será cuestión de sentarnos de nuevo para acordar la poda".

El debate en Diputados se extendió durante 18 horas.

Críticas del PRO

Desde Juntos por el Cambio, la lectura política evidenciaba la bronca sobre Schiaretti. Y no consideraron la creación de la comisión como algo positivo para volver a negociar. Intuyen que no habrá grandes cambios. "Es la justificación de los cordobeses para darle los votos y cagarnos", describió uno de los negociadores sin ocultar su enojo.



Más allá de lo que consideraron como una derrota frente al Justicialismo, las formas en la que fue convocada la sesión y las decisiones de último momento del Presidente, Alberto Fernández, de estirar la sesión, dejaron la puerta de la alternativa de judicializar -una vez más- una decisión del Congreso.

"Ahora vamos otra instancia y hay que ver como termina en la Justicia. La sesión de hoy tiene muchas desprolijidades desde la citación que la hicieron el viernes a las 20.20, cuando la mesa de entradas cierra a las 17 horas y el lunes a las medianoche se venció el protocolo con lo cual está muy floja de papeles", consideró una pieza clave del PRO en Diputados.

RI/FF