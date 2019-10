Las mejores frases de Juan Grabois con Jorge Fontevecchia

El dirigente social Juan Grabois dio una entrevista a Jorge Fontevecchia poco después de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo 27 de octubre que dieron como nuevo presidente a Alberto Fernández. En ese marco, se refirió al triunfo del kirchnerismo, al rol que tendrá con el nuevo gobierno y lo que fue la gestión de Mauricio Macri en los últimos cuatro años.

Las mejores 10 frases de Grabois:

1) Sobre el resultado y el porcentaje de votos del actual Presidente, el dirigente de la CTEP dijo: "A mí no me gusta que un dirigente como Macri, que para mí le hizo mucho daño a la Argentina tenga tantos votos, la verdad que hay una lucha cultural que hay que dar ahí, porque muchos de esos votos no son una evaluación positiva del Gobierno de Macri sino una evaluación negativa sobre lo que representa el peronismo. Incluso, puedo decir que mucha la gente que vota a Macri debe sentir por mí la profunda repulsión. Son cosas que las noto, depende del barrio por dónde camino cómo me tratan las personas".

2) Y agregó: "Yo tengo bastante más que ver con mucha de la gente que votó a Macri que el propio Macri con esa gente".

3) A su vez, destacó que el resultado tiene la ventaja de que no ganaron por una gran diferencia: "Mucho de política no sé, pero agrandarse nunca es bueno. A veces, cuando ganás por mucho te agrandás. Y la concentración del poder tampoco es muy buena".

4) Respecto de su rol en el nuevo gobierno, advirtió que su "agrupación" tiene ideas y "va a pelear por ellas". "Yo voy a ser crítico siempre. Porque hoy terminó una batalla, una etapa. Nosotros teníamos que construir una alianza para derrotar a este personaje. Hasta acá construimos un camino. Y yo no sé si ese camino va a seguir. Mi agrupación, mis movimientos, tienen un programa, unas ideas y son ideas de transformación socioambiental profundo. Yo no estoy de acuerdo con el fracking en la Patagonia. No estoy de acuerdo con el avance del monocultivo de la soja de base transgénica. No estoy de acuerdo con la megaminería. Son elementos que para un sector importante de nuestro espacio político son parte del motor del desarrollo económico. Bueno, yo no estoy de acuerdo".

Juan Grabois junto a Jorge Fontevecchia: "Con Alberto nos va ir mejor"

5) "Yo estoy con Alberto y tenemos una agenda difícil", recalcó, y agregó que "éste es un proyecto que acompaño porque tengo la confianza de que con la gestión de Alberto nos va a ir mejor", señaló.

6) Respecto de la gestión de Mauricio Macri, Grabois recordó que "no hizo más que profundizar el antagonismo entre quienes no tenemos intereses tan divergentes. Hay sectores que necesitan antagonismo para consolidar el proyecto, que es el no proyecto".

7) "Si alguien ganó en estos cuatro años -agregó- ese fue el sector financiero. Edenor y Edesur también ganaron espuriamente. La pirámide social del más pobre al 90 por ciento significa que todos perdieron", precisó, y argumentó que "en toda la pirámide social, los nueve primeros deciles, todos perdieron. El 10% más rico empató y solamente ganó el 1%".

8) En cuanto a la gestión que espera de Alberto Fernández, aseguró: "En mi visión de las cosas, que no es hegemónica en el Frente de Todos, se requiere confrontación. No confrontación ideológica. Sino confrontación de intereses económicos muy específicos. Yo quiero entender cómo se va a resolver el tema de la pobreza y del hambre pagando los servicios de deuda que nosotros consideramos que se fugó o con un nivel tan bajo en las retenciones a algunas exportaciones. Y esas disputas, por una quita fuerte en la deuda o por el aumento de las retenciones o porque Galperín pague los impuestos que no paga o por la renta financiera son disputas que generan conflicto en la sociedad. Pero estamos hablando de una disputa de una enorme mayoría contra una ínfima minoría. Menos del 1%, que son los que disfrutaron de la fiesta macrista y que no quieren pagar los platos rotos. Midlin, Caputo, Edenor y Edesur, que tuvieron ganancias y no invirtieron". "Si yo no veo a Alberto laburando 20 horas por día para resolver el problema de mis compañeros me voy a pelear", agregó por último.

9) "Hay un punto que lo he hablado con Alberto, con Cristina, con Axel y con Máximo: que ser muy firmes con cualquier rebrote de corrupción. Hay una evaluación autocrítica que por ahí no se habla públicamente de que las estructuras de corrupción hay que combatirlas", expresó Grabois.

10) "Los niveles de desigualdad en Argentina siguen siendo menores que en Chile". "Los principales responsables de que no haya habido un estallido como el que hubo en Chile fuimos los movimientos sociales por el laburo que hacemos y segundo Cristina. Porque si ella soplaba acá se pudría todo. Y Cristina no sopló", concluyó.

J.D. / EA