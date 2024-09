Las mesas de Javier Milei, paralizadas, entre los cuestionamientos y la falta de resultados

Una de las marcas registradas del gobierno de Javier Milei pasa por diagramar mesas de diálogo intersectorial e interno que por distintos motivos terminan paralizadas, sin funcionamiento. El Consejo de Mayo es una de las que cayeron en desgracia, al igual que el Comando de Asesores Económicos y, ya con una baja sensible, el grupo que trabajará la coordinación parlamentaria sigue el mismo camino.

Lo que sucedió con el Consejo de Mayo fue paradigmático: lo anunció el Presidente como un órgano integrado por diversos sectores (desde representantes del Ejecutivo pasando por un gobernador, un dirigente de la CGT, un empresario y miembros de las dos cámaras del Parlamento) para que monitoreen y trabajen en proyectos ley en base a los puntos acordados en el Pacto de Mayo. Y se oficializó por el decreto 617/2024 el 17 de julio.

Incluso, en ese DNU, se estableció que a partir de los treinta días de la conformación final, el consejo debe elevar al Poder Ejecutivo una agenda de trabajo. Pero no hubo avances concretos. Del lado de los gobernadores del PRO, ante PERFIL se quejan de que la Casa Rosada no cumplió con diversos compromisos que asumió y hasta que no aparezca al menos un gesto, no van a discutir quién debe sentarse a la mesa.

Entre los incumplimientos libertarios figuran el pago de las deudas de las obras públicas que Nación transfirió a las provincias, el abono del flujo de las cajas de jubilaciones no transferidas, y que se coloque en la práctica un esquema de compensación a las arcas provinciales por el incumplimiento del pacto fiscal firmado por los distritos y la Nación en 2017.

Los dirigentes amarillos añaden que de este tema hablaron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y Santiago Caputo, el asesor predilecto del Presidente, aunque en Balcarce 50 niegan promesas al respecto. Cerca de Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe, le bajan el precio al consejo y dicen que ni siquiera está en el orden de prioridades del radical.

En la CGT también hay bronca de sobra: con la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y sin respuestas a pedidos puntuales en la reglamentación de la reforma laboral de la ley Bases, decidieron directamente no integrar el consejo. A su vez, dicen que no hay teléfonos abiertos con referentes de LLA.

Mientras que en el sector empresarial hay desconfianza. Si bien avalan el plan libertario de ajuste fiscal y cuidado de las cuentas públicas, hay ejecutivos que piden que se termine el cepo cambiario y que aparezca una hoja de ruta sobre la baja de carga impositiva. Si esas condiciones no se materializan, es difícil que el círculo rojo acceda a integrar un órgano colegiado con el Gobierno, que tiene una voz que ante este medio admite problemas: “Hay muchos frentes de batalla para que todo funcione”.

En relación con la mesa de coordinación de la agenda parlamentaria, ya cuenta con una baja, la del jefe de Estado. Milei encabezó el primer encuentro, el pasado 30 de agosto, entre miembros del oficialismo y la oposición más abierta a las charlas, como el PRO y el MID, para acordar proyectos de ley. Sin embargo, el libertario ya se bajó del segundo encuentro, que se realizará mañana.

No obstante, estará Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, para explicar detalles de “la ley hojarasca”. El extitular del BCRA precisamente no está abierto a intercambiar posiciones y ya generó ruidos con integrantes del gabinete por sus posturas. De hecho, ya reclamó la libre importación de medicamentos sin acuerdo con Mario Russo, el líder de la cartera de Salud, y no quiere ningún tipo de cambio en la reglamentación de la reforma laboral.

Otra de las convocatorias del oficialismo que no terminó de funcionar de acuerdo con objetivos es el Diálogo Social, que nació para debatir la reglamentación del capítulo laboral. Un ente que armó el 31 de julio la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en compañía del secretario de Trabajo, Julio Cordero, Sturzenegger, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, además de integrantes de la Organización Internacional del Trabajo.

La idea de la funcionaria cercana al Presidente era contar con la pata sindical para discutir la letra chica del proyecto sancionado en el Congreso, pero los integrantes cegetistas le dieron la espalda, cansados de los desplantes del oficialismo. Por lo cual, todo quedó supeditado a supervisar acuerdos paritarios con ciertos gremios, como el de petroleros y cámaras empresariales que ponía en aprietos las actividades en Vaca Muerta.

Por otro lado, la mesa política que diagramó el Presidente comenzó con mucho hermetismo y todavía sin resultados concretos. Las principales internas en el elenco oficial, como la que protagonizan Pettovello y Caputo, no se disiparon y todavía resta disciplina en los bloques, que siguen atravesando inconvenientes, ahora con Omar Abdala en el centro de la escena. La resistencia a realizar entendimientos con el PRO es otro eje de conflicto, con posiciones disímiles.

Los traspiés y la desorganización de estos colectivos también fueron parte del consejo de asesores económicos del Presidente. Un grupo que implosionó gracias a que Fausto Spotorno, uno de los miembros, cuestionó la política económica. Hoy tiene Demian Reibel a la cabeza, pero desde que estallaron los problemas, hace dos meses, no volvieron a tener actividad.