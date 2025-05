Ficha Limpia: el pronóstico de Cristina Kirchner, el desinterés por la sesión, su candidatura ahora y qué espera de la Corte

Esta vez Cristina Kirchner ni siquiera puso el canal del Senado de fondo como suele hacer cuando hay un debate importante en el recinto. Le había dicho a los legisladores propios que la votación podía perderse y se había preparado para eso. Durante todo el miércoles en el que se trató el proyecto Ficha Limpia, que la dejaría definitivamente afuera de cualquier competencia nacional, estuvo en su casa del barrio Constitución sin seguir el minuto a minuto de la sesión. Algunos dirigentes le avisaban por Telegram cómo avanzaba la discusión y por eso pidió el discurso de Anabel Fernández Sagasti. “Estuvo muy bien”, le dijo alguien que habla habitualmente con la dos veces presidenta y ahí recién le prestó atención a lo que estaba pasando.

El Senado rechazó el proyecto de ley de Ficha Limpia por un voto

“Si esta ley se aprueba, habrá muchos que festejen; habrá muchos que simulen tristeza, pero por abajo estarán felices, porque se creerán que ahora les toca a ellos estando ella fuera de la cancha. Pero habrá muchos que no sólo vamos a estar tristes, sino que nos vamos a arremangar y vamos a hacer lío”, fueron las palabras de la senadora Sagasti que habló de proscripción y con las que CFK coincidió una vez que las escuchó. Un mensaje para la oposición, pero también para los peronistas que la quieren afuera de carrera. En ese momento y hasta el segundo antes de la votación, la discusión estaba perdida.

La candidatura de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires es un hecho. El anuncio de competir por la tercera sección electoral que hizo a puertas cerradas no tenía que ver con la posibilidad de la aprobación de Ficha Limpia, sino con ganar una elección en un bastión que el peronismo no se puede dar el lujo de perder. Los comicios desdoblados y la disputa interna con el gobernador, Axel Kicillof, la llevaron a tomar esa decisión que a esta hora sigue en pie.



Los que la siguen, se ilusionan. Para esta elección y para 2027. De la presidencial no dice nada y de los comicios de este año, ya dijo lo que tenía para decir: su pelea está en el territorio bonaerense. Si no lo hizo el Congreso, Cristina Kirchner cree que la Corte Suprema puede ser finalmente la que “proscriba” y “discipline” al peronismo al confirmar en los próximos meses la condena en la causa Vialidad.

Los tiempos que uno de sus miembros, Ricardo Lorenzetti, pareció apurar terminaron de convencerla de que la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos puede quedar firme en lo inmediato. El magistrado lo dijo públicamente cuando le preguntaron si podría haber una resolución antes de las elecciones: “Deberíamos. Porque no hay ninguna razón para demorarlo más. Lo que tiene que hacer la Corte acá es analizar si está bien o mal denegado el recurso extraordinario. Si está bien, se abre el recurso y comienza la revisión. Si no está bien la queja, queda firme. Este tema tenemos que tratar y no el fondo. No deberíamos demorar mucho. Es importante la imparcialidad”.

Cristina Kirchner lo recusó enumerando distintas acciones de Lorenzetti que "comprometen severamente su independencia, su imparcialidad y su integridad" para intervenir en la causa. Al igual que con Ficha Limpia, que estaba convencida de que se aprobaría este miércoles, cree que la Corte puede también hacer un movimiento pre electoral que la corra definitivamente de la escena.

