Legalización del aborto: cómo votó cada diputado y cada bloque

La Cámara de Diputados aprobó en la mañana de este viernes 11 de diciembre el proyecto del aborto tras más de 20 horas de debate. La iniciativa de la Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tuvo 131 votos a favor, 117 en contra, 6 abstenciones y 2 ausentes.

A diferencia de la mayoría de las discusiones parlamentarias, la cuestión del aborto no respetó la división usual de la "grieta": diversos dirigentes de cada espacio votaron a favor o en contra según sus convicciones, más allá de la ubicación partidaria. Sin embargo, el Frente de Todos fue el espacio que más votos aportó a la iniciativa: sumó 81 afirmativos, el 62% de los 131 votos positivos. El oficialismo también tuvo 32 negativos, 3 abstenciones y uno de los ausentes.

En la vereda de enfrente, dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, el PRO contabilizó 11 votos a favor, 42 en contra, una abstención y el otro ausente. La Coalición Cívica sumó 4 afirmativos, 9 negativos y una abstención. La Unión Cívica Radical tuvo 27 positivos, 18 negativos y una abstención.

Festejos frente al Congreso tras la media sanción del aborto. Foto: Télam.

Los diputados Ignacio de Mendiguren (en uso de licencia por tener funciones en el BICE) y Eduardo Cáceres (PRO) estuvieron ausentes. Al comienzo de la sesión tampoco estaba Roxana Reyes, afectada por la muerte de un hijo, pero la santacruceña pudo registrar su voto, que fue negativo, a diferencia del positivo que emitió en 2018.

Otra curiosidad fue la del jujeño Daniel Ferreyra, quien denunció presuntas amenazas de la periodista "celeste" Viviana Canosa: por esa razón, dijo, decidió abstenerse en lugar de votar a favor, como tenía resuelto. "Me hubiera gustado votar libre de presiones. Una periodista dijo que vendí mi voto por plata. Por esa razón no estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas", justificó.

La sorpresa la dio la misionera del Frente Renovador de la Concordia, Flavia Morales, quien en 2018 había votado en contra y ahora votó a favor. En cambio, la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, quien se había abstenido en 2018, votó en contra al igual que los otros tres diputados de Córdoba Federal.

Cómo votó cada diputado

Votos a favor del aborto:

AGUIRRE, Hilda Clelia (Frente de Todos) La Rioja

ALDERETE, Juan Carlos (Frente de Todos) Buenos Aires

ÁLVAREZ RODRIGUEZ, María Cristina (Frente de Todos) Buenos Aires

APARICIO, Alicia Noemi (Frente de Todos) Buenos Aires

AUSTIN, Brenda Lis (Unión Cívica Radical) Córdoba

BANFI, Karina Verónica (Unión Cívica Radical) Buenos Aires

BAZZE, Miguel Ángel (Unión Cívica Radical) Buenos Aires

BENEDETTI, Atilio Francisco Salvador (Unión Cívica Radical) Entre Ríos

BERMEJO, Alejandro Daniel (Frente de Todos) Mendoza

BERNAZZA, Claudia Alicia (Frente de Todos) Buenos Aires

BOGDANICH, Esteban Mateo (Frente de Todos) Santa Fe

BORMIOLI, Lisandro (Frente de Todos) Buenos Aires

BRAWER, Mara (Frente de Todos) C.A.B.A.

BRITEZ, María Cristina (Frente de Todos) Misiones

BUCCA, Eduardo (Justicialista) Buenos Aires

CACACE, Alejandro (Unión Cívica Radical) San Luis

CÁCERES, Adriana Cintia (PRO) Buenos Aires

CALIVA, Lia Veronica (Frente de Todos) Salta

CANTARD, Albor Angel (Unión Cívica Radical) Santa Fe

CAPARRÓS, Mabel Luisa (Frente de Todos) Tierra del Fuego

CARNAGHI, Oscar (Frente de Todos) Neuquén

CARRIZO, Ana Carla (Unión Cívica Radical) C.A.B.A.

CARRIZO, Nilda Mabel (Frente de Todos) Tucumán

CARRO, Pablo (Frente de Todos) Córdoba

CASARETTO, Marcelo Pablo (Frente de Todos) Entre Ríos

CERRUTI, Gabriela (Frente de Todos) C.A.B.A.

CISNEROS, Carlos Anibal (Frente de Todos) Tucumán

CLERI, Marcos (Frente de Todos) Santa Fe

CORPACCI, Lucia (Frente de Todos) Catamarca

CORREA, Walter (Frente de Todos) Buenos Aires

CRESCIMBENI, Camila (PRO) Buenos Aires

DAIVES, Ricardo Daniel (Frente de Todos) Santiago del Estero

DE LAMADRID, Alvaro Héctor (Unión Cívica Radical) C.A.B.A.

DEL CAÑO, Nicolás (PTS - Frente de Izquierda) Buenos Aires

Del CERRO, Gonzalo Pedro Antonio (Unión Cívica Radical) Santa Fe

DELÚ, Melina Aida (Frente de Todos) La Pampa

DI GIACOMO, Luis (Juntos Somos Río Negro) Rio Negro

ESTEVEZ, Enrique Eloy (Socialista) Santa Fe

ESTEVEZ, Gabriela Beatriz (Frente de Todos) Córdoba

FAGIOLI, Federico (Frente de Todos) Buenos Aires

FERNANDEZ, Carlos Alberto (Unión Cívica Radical) Buenos Aires

FERNANDEZ, Eduardo Gabriel (Frente de Todos) Córdoba

FERRARO, Maximiliano Carlos Francisco (Coalición Cívica) C.A.B.A.

FIGUEROA, Alcira Elsa (Frente de Todos) Salta

FRADE, Monica (Coalición Cívica) Buenos Aires

FRIGERIO, Federico (PRO) Tierra del Fuego

GAILLARD, Ana Carolina (Frente de Todos) Entre Ríos

GARCIA, Alejandro (PRO) C.A.B.A.

GARCIA, Ximena (Unión Cívica Radical) Santa Fe

GARCIA DE LUCA, Sebastian (PRO) Buenos Aires

GIORDANO, Juan Carlos (Izquierda Socialista - Frente de Izquierda) Buenos Aires

GODOY, Lucas Javier (Frente de Todos) Salta

GONZÁLEZ, Josefina Victoria (Frente de Todos) Santa Fe

GONZÁLEZ, Pablo Gerardo (Frente de Todos) Santa Cruz

GROSSO, Leonardo (Frente de Todos) Buenos Aires

GUEVARA OLIVERA, Alejandro Francisco (Frente de Todos) San Juan

GUTIÉRREZ, Carlos Ramiro (Frente de Todos) Buenos Aires

HAGMAN, Itai (Frente de Todos) C.A.B.A.

HELLER, Carlos Salomón (Frente de Todos) C.A.B.A.

HERNÁNDEZ, Estela Beatriz (Frente de Todos) Chubut

IGLESIAS, Fernando Adolfo (PRO) C.A.B.A.

IGON, Santiago Nicolás (Frente de Todos) Chubut

JOURY, Mercedes (PRO) Buenos Aires

KIRCHNER, Máximo Carlos (Frente de Todos) Buenos Aires

KOENIG, Marcelo Christian (Frente de Todos) Buenos Aires

LACOSTE, Jorge Enrique (Unión Cívica Radical) Entre Ríos

LAMPREABE, Florencia (Frente de Todos) Buenos Aires

LANDRISCINI, Susana Graciela (Frente de Todos) Rio Negro

LATORRE, Jimena Hebe (Unión Cívica Radical) Mendoza

LEITO, Mario (Frente de Todos) Tucumán

LENA, Gabriela Mabel (Unión Cívica Radical) Entre Ríos

LOPEZ, Jimena (Frente de Todos) Buenos Aires

LÓPEZ, Juan Manuel (Coalición Cívica) C.A.B.A.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Dante Edgardo (Frente de Todos) Catamarca

LOSPENNATO, Silvia Gabriela (PRO) Buenos Aires

MACHA, Mónica (Frente de Todos) Buenos Aires

MARTIN, Juan (Unión Cívica Radical) Santa Fe

MARTÍNEZ, Germán Pedro (Frente de Todos) Santa Fe

MARTÍNEZ, Maria Dolores (Unión Cívica Radical) C.A.B.A.

MARTÍNEZ, Maria Rosa (Frente de Todos) Buenos Aires

MARZIOTTA, Maria Gisela (Frente de Todos) C.A.B.A.

MASIN, María Lucila (Frente de Todos) Chaco

MATZEN, Lorena (Unión Cívica Radical) Rio Negro

MENDOZA, Josefina (Unión Cívica Radical) Buenos Aires

MENNA, Gustavo (Unión Cívica Radical) Chubut

MOISÉS, María Carolina (Frente de Todos) Jujuy

MORALES, Flavia (Frente de la Concordia Misionero) Misiones

MOREAU, Cecilia (Frente de Todos) Buenos Aires

MOREAU, Leopoldo Raúl Guido (Frente de Todos) Buenos Aires

MOUNIER, Patricia Monica (Frente de Todos) Santa Fe

MOYANO, Juan Facundo (Frente de Todos) Buenos Aires

NAJUL, Claudia Inés (Unión Cívica Radical) Mendoza

NEGRI, Mario Raúl (Unión Cívica Radical) Córdoba

OBEID, Alejandra del Huerto (Frente de Todos) Santa Fe

OCAÑA, Maria Graciela (PRO) Buenos Aires

ORMACHEA, Claudia (Frente de Todos) Buenos Aires

OSUNA, Blanca Ines (Frente de Todos) Entre Ríos

PENACCA, Paula Andrea (Frente de Todos) C.A.B.A.

PÉREZ ARAUJO, Hernán (Frente de Todos) La Pampa

PONCE, Carlos Ybrhain (Frente de Todos) San Luis

QUETGLAS, Fabio José (Unión Cívica Radical) Buenos Aires

RAUSCHENBERGER, Ariel (Frente de Todos) La Pampa

REY, Maria Lujan (PRO) Buenos Aires

RICCARDO, José Luis (Unión Cívica Radical) San Luis

RIZZOTTI, Jorge (Unión Cívica Radical) Jujuy

RODRIGUEZ SAA, Nicolás Marcelo (Frente de Todos) Buenos Aires

RUIZ ARAGÓN, José Arnaldo (Frente de Todos) Corrientes

RUSSO, Laura (Frente de Todos) Buenos Aires

SALVADOR, Sebastian Nicolás (Unión Cívica Radical) Buenos Aires

SARGHINI, Jorge Emilio (Consenso Federal) Buenos Aires

SCHWINDT, María Liliana (Frente de Todos) Buenos Aires

SIERRA, Magdalena (Frente de Todos) Buenos Aires

SILEY, Vanesa (Frente de Todos) Buenos Aires

SORIA, Martin Ignacio (Frente de Todos) Rio Negro

SPOSITO, Ayelén (Frente de Todos) Rio Negro

STILMAN, Mariana (Coalición Cívica) Buenos Aires

SUAREZ LASTRA, Facundo (Unión Cívica Radical) C.A.B.A.

TAILHADE, Luis Rodolfo (Frente de Todos) Buenos Aires

TUNDIS, Mirta (Frente de Todos) Buenos Aires

UCEDA, Marisa Lourdes (Frente de Todos) Mendoza

VALLEJOS, María Fernanda (Frente de Todos) Buenos Aires

VAZQUEZ, Juan Benedicto (Frente de Todos) Santa Cruz

VESSVESSIAN, Marcela Paola (Frente de Todos) Santa Cruz

VILAR, Daniela (Frente de Todos) Buenos Aires

VIVERO, Carlos Alberto (Frente de Todos) Neuquén

WOLFF, Waldo Ezequiel (PRO) Buenos Aires

YACOBITTI, Emiliano Benjamin (Unión Cívica Radical) C.A.B.A.

YAMBRUN, Liliana (Frente de Todos) Buenos Aires

YASKY, Hugo (Frente de Todos) Buenos Aires

YEDLIN, Pablo Raúl (Frente de Todos) Tucumán

YUTROVIC, Ines Carolina (Frente de Todos) Tierra del Fuego

Votos en contra del aborto:

ABDALA DE MATARAZZO, Norma Amanda (Frente de Todos) Santiago del Estero

AICEGA, Juan (PRO) Buenos Aires

ALLENDE, Walberto Enrique (Frente de Todos) San Juan

ALUME SBODIO, Karim Augusto (Frente de Todos) San Luis

ÁLVAREZ, Felipe (Acción Federal) La Rioja

AMAYA, Domingo (PRO) Tucumán

ANGELINI, Federico (PRO) Santa Fe

ANSALONI, Pablo Miguel (Unidad y Equidad Federal) Buenos Aires

ARCE, Mario Horacio (Unión Cívica Radical) Formosa

ASCARATE, Lidia (Unión Cívica Radical) Tucumán

ASSEFF, Alberto Emilio (PRO) Buenos Aires

ÁVILA, Beatriz Luisa (Partido por la Justicia Social) Tucumán

AYALA, Aida Beatriz Máxima (Unión Cívica Radical) Chaco

BALDASSI, Héctor Walter (PRO) Córdoba

BERHONGARAY, Martin Antonio (Unión Cívica Radical) La Pampa

BERISSO, Hernán (PRO) Buenos Aires

BERTONE, Rosana Andrea (Frente de Todos) Tierra del Fuego

BRAMBILLA, Sofía (PRO) Corrientes

BRIZUELA DEL MORAL, Eduardo Segundo ((Frente Cívico y Social de Catamarca)) Catamarca

BRUE, Daniel Agustín (Frente de Todos) Santiago del Estero

BURGOS, María Gabriela (Unión Cívica Radical) Jujuy

BURYAILE, Ricardo (Unión Cívica Radical) Formosa

CAMAÑO, Graciela (Consenso Federal) Buenos Aires

CAMPAGNOLI, Marcela (Coalición Cívica) Buenos Aires

CAMPOS, Javier (Coalición Cívica) Buenos Aires

CANO, José Manuel (Unión Cívica Radical) Tucumán

CARAMBIA, Antonio José (Acción Federal) Santa Cruz

CARRIZO, Soledad (Unión Cívica Radical) Córdoba

CASAS, Sergio Guillermo (Frente de Todos) La Rioja

CASELLES, Graciela María (Frente de Todos) San Juan

CASSINERIO, Paulo Leonardo (Córdoba Federal) Córdoba

CASTETS, Laura Carolina (Coalición Cívica) Santa Fe

CIPOLINI, Gerardo (Unión Cívica Radical) Chaco

CONTIGIANI, Luis Gustavo (Frente Progresista Cívico y Social) Santa Fe

CORNEJO, Virginia Maria (PRO) Salta

CRESTO, Mayda (Frente de Todos) Entre Ríos

DALDOVO, Nelly Ramona (Frente de Todos) Formosa

DE MARCHI, Omar Bruno (PRO) Mendoza

EL SUKARIA, Soher (PRO) Córdoba

ENRIQUEZ, Jorge Ricardo (PRO) C.A.B.A.

FELIX, Omar (Frente de Todos) Mendoza

FERNANDEZ, Hector (Frente de Todos) Buenos Aires

FERNANDEZ LANGAN, Ezequiel (PRO) Buenos Aires

FERNANDEZ PATRI, Gustavo Ramiro (Frente de Todos) Formosa

FLORES, Danilo Adrián (Frente de Todos) La Rioja

FLORES, Héctor Toty (Coalición Cívica) Buenos Aires

FREGONESE, Alicia (PRO) Entre Ríos

FRIZZA, Gabriel Alberto (PRO) Córdoba

GINOCCHIO, Silvana Micaela (Frente de Todos) Catamarca

GIOJA, José Luis (Frente de Todos) San Juan

GONZÁLEZ, Álvaro Gustavo (PRO) C.A.B.A.

GRANDE, Martín (PRO) Salta

GUTIERREZ, Carlos Mario (Córdoba Federal) Córdoba

HEIN, Gustavo Rene (PRO) Entre Ríos

HERRERA, Bernardo José (Frente de Todos) Santiago del Estero

JETTER, Ingrid (PRO) Corrientes

JUEZ, Luis Alfredo (PRO) Córdoba

LASPINA, Luciano Andrés (PRO) Santa Fe

LEHMANN, María Lucila (Coalición Cívica) Santa Fe

LEIVA, Aldo (Frente de Todos) Chaco

MANZI, Ruben (Coalición Cívica) Catamarca

MAQUIEYRA, Martín (PRO) La Pampa

MARQUEZ, Claudia Gabriela (Córdoba Federal) Córdoba

MARTIARENA, José Luis (Frente de Todos) Jujuy

MARTÍNEZ VILLADA, Leonor María (Coalición Cívica) Córdoba

MASSETANI, Vanesa Laura (Frente de Todos) Santa Fe

MEDINA, Gladys (Frente de Todos) Tucumán

MEDINA, Martín Nicolás (PRO) Buenos Aires

MESTRE, Diego Matías (Unión Cívica Radical) Córdoba

MONALDI, Osmar (PRO) Jujuy

MONTOTO, María Luisa (Frente de Todos) Santiago del Estero

MORALES GORLERI, Victoria (PRO) C.A.B.A.

MOSQUEDA, Juan (Frente de Todos) Chaco

MUÑOZ, Rosa Rosario (Frente de Todos) Chubut

NANNI, Miguel (Unión Cívica Radical) Salta

NAVARRO, Graciela (Frente de Todos) Santiago del Estero

NEDER, Estela Mary del Rosario (Frente de Todos) Santiago del Estero

NUÑEZ, José Carlos (PRO) Santa Fe

OLIVETO LAGO, Paula Mariana (Coalición Cívica) C.A.B.A.

ORREGO, Humberto Marcelo (PRO)ducción y Trabajo San Juan

PAROLA, Maria Graciela (Frente de Todos) Formosa

PASTORI, Luis Mario (Unión Cívica Radical) Misiones

PERTILE, Elda (Frente de Todos) Chaco

PETRI, Luis Alfonso (Unión Cívica Radical) Mendoza

PICCOLOMINI, María Carla (PRO) Buenos Aires

POLLEDO, Carmen (PRO) C.A.B.A.

RAMÓN, José Luis (Unidad y Equidad Federal) Mendoza

REGIDOR BELLEDONE, Estela Mercedes (Unión Cívica Radical) Corrientes

REYES, Roxana Nahir (Unión Cívica Radical) Santa Cruz

REZINOVSKY, Dina Esther (PRO) C.A.B.A.

RITONDO, Cristian (PRO) Buenos Aires

RODRIGUEZ, Alejandro (Consenso Federal) Buenos Aires

ROMERO, Jorge Antonio (Frente de Todos) Corrientes

ROMERO, Victor Hugo (Unión Cívica Radical) Córdoba

ROSSO, Victoria (Frente de Todos) San Luis

RUARTE, Adriana Noemi (PRO) Córdoba

SAHAD, Julio Enrique (PRO) La Rioja

SANCHEZ, Francisco (PRO) Neuquén

SAND GIORASI, Nancy Aracely (Frente de Todos) Corrientes

SAPAG, Alma Liliana (Movimiento Popular Neuquino) Neuquén

SARTORI, Diego Horacio (Frente de la Concordia Misionero) Misiones

SCAGLIA, Gisela (PRO) Santa Fe

SCHIAVONI, Alfredo Oscar (PRO) Misiones

SCHLERETH, David Pablo (PRO) Neuquén

SELVA, Carlos Américo (Frente de Todos) Buenos Aires

STEFANI, Héctor Antonio (PRO) Tierra del Fuego

TERADA, Alicia (Coalición Cívica) Chaco

TONELLI, Pablo Gabriel (PRO) C.A.B.A.

TORELLO, Pablo (PRO) Buenos Aires

TORRES, Ignacio Agustin (PRO) Chubut

VALDÉS, Eduardo Felix (Frente de Todos) C.A.B.A.

VARA, Jorge Alberto (Unión Cívica Radical) Corrientes

VIGO, Alejandra María (Córdoba Federal) Córdoba

VILLA, Natalia Soledad (PRO) Buenos Aires

WELLBACH, Ricardo (Frente de la Concordia Misionero) Misiones

ZAMARBIDE, Federico Raúl (Unión Cívica Radical) Mendoza

ZOTTOS, Miguel Andrés Costas (Justicialista) Salta

Abstenciones:

BÁRBARO, Hector Orlando (Frente de Todos) Misiones

CORNEJO, Alfredo Victor (Unión Cívica Radical) Mendoza

FERREYRA, Daniel Julio (Frente de Todos) Jujuy

PATIÑO, José Luis (PRO) C.A.B.A.

UHRIG, Romina Maricel (Frente de Todos) Buenos Aires

ZUVIC, Mariana (Coalición Cívica) C.A.B.A.

Ausentes:

CÁCERES, Eduardo Augusto (PRO) San Juan

DE MENDIGUREN, José Ignacio (Frente de Todos) Buenos Aires

