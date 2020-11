Bruglia y Bertuzzi: la decepción de los jueces con la Corte y la idea de ir a la CIDH

Todavía golpeados por la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi pidieron este miércoles 4 de noviembre cinco días más de licencia. Lo hicieron con sendos escritos ante el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py, Martín Irurzun, a los que PERFIL tuvo acceso.

El plazo solicitado apunta a evaluar los pasos a seguir tras la decisión del máximo tribunal, que los dejó en sus cargos pero sólo de forma provisoria. El plazo se trata de una suerte de impasse en medio de la vorágine que comenzó en julio, con la avanzada del oficialismo en el Consejo de la Magistratura

¿Se quedan o se van?

La principal duda de los magistrados, según pudo saber PERFIL, es si se quedan en carácter de transitorios en la Cámara o vuelven a sus tribunales de origen. Sobre eso reflexionarán en estos días en los que buscarán bajar la locura de los últimos dias y horas.

Hombres de tribunales, saben que los jueces transitorios son considerados de menor rango que sus pares, que hay una mirada deslegitimadora, en la que unos son considerados de primera y otros, de segunda.

En sus escritos para solicitar los días ambos camaristas fueron claros.

Dijo Bertuzzi

“La inédita decisión de la C.S.J.N. estableció sobre mi situación laboral un escenario que considero necesario analizar con prudencia y tranquilidad y por ello es que voy a solicitarle quiera tener a bien concederme, a partir del día de la fecha, 5 días hábiles de licencia, compensatoria por vacaciones no gozadas correspondientes al período de 5 días hábiles del mes de julio del año 2018”.

Bruglia manifestó

“El fallo de la Excma. CSJN pronunciado el día de ayer, ha producido un cambio sustancial y abrupto en el status quo jurídico del instituto y por ende de mi situación laboral, pasé de un momento a otro a ser convertido en un juez provisorio regido ya por un instituto sin género, superpuesto con las subrogancias, situación que debo analizar con la tranquilidad del caso".

Los camaristas confiaban en que la Corte sería favorable a su pedido, al que accedieron a tratar, a finales de septiembre, tras hacer lugar a un recurso de Per Saltum. Creían en que las acordadas sobre el tema trasladados con las que se manifestaron en 2018 desde el Palacio de Tribunales, eran un respaldo a su pedido.

Por eso ayer se sorprendieron y mucho más cuando, casi seis horas después de conocer la decisión por los medios de comunicación, ellos no habían podido acceder al fallo, que se conoció cerca de las 19.

Bruglia y Bertuzzi creen que la Corte los dejó en una situación frágil.

Tras el impacto de la decisión y luego de leer las 134 páginas del fallo pidieron esos días de descanso para analizar las posibilidades, que de momento están todas abiertas. Desde renunciar a la Cámara ahora y volver a los tribunales de origen a no hacerlo y esperar el curso y plazo del concurso que debería abrirse, participar él o no hacerlo. Por el momento, dejar el Poder Judicial es una opción que no aparece en escena aunque ayer surgió con fuerza.

El fallo de la Corte Suprema:

Los días que vienen serán claros en el ánimo de los magistrados que, según pudo reconstruir PERFIL, se sienten totalmente defraudados por el máximo tribunal. Bruglia y Bertuzzi no sólo son y fueron compañeros de Tribunal sino que también son amigos.

Las conversaciones entre ambos son permanentes y los movimientos, en tándem. Compartieron abogado en este derrotero y la percepción común fue que debían esperar antes de seguir. Por eso el pedido de días para bajar y decidir.

Lo consideran elemental después del fallo que cerca suyo fue leído como hasta por momentos agresivo y que les significó una fuerte pérdida de respeto para con la Corte.

En el medio no descartan seguir el camino internacional, que no es suspensivo, rumbo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o bien llegar Diego García Sayan, relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, aunque sin demasiadas expectativas.



CD/ MC