Fuertes multas y penas leves, la ley contra el negacionismo que inspira a Alberto

El presidente Alberto Fernández analiza la posibilidad de impulsar en nuestro país una ley que penalice el negacionismo de la dictadura militar, en base a la que tiene Francia contra los que rechazan el Holocausto.

As√≠ lo confirmaron representantes de los organismos de Derechos Humanos que mantuvieron un encuentro con el jefe de Estado en el Hotel Regina de Par√≠s. En el √ļltimo d√≠a de su gira europea, el presidente se comprometi√≥ a evaluar la posibilidad de una ley como la que rige en Francia, que contempla penas para quienes nieguen p√ļblicamente cr√≠menes de lesa humanidad.

"La idea es que la norma francesa pueda usarse de base para debatir un proyecto para adaptarlo a la situaci√≥n en Argentina. El Presidente nos pidi√≥ colaboraci√≥n para elaborar un informe", sostuvo Sophie Thonon, seg√ļn consign√≥ T√©lam. Thonon es abogada de las v√≠ctimas francesas de la √ļltima dictadura militar, y represent√≥ al Estado en el proceso de extradici√≥n del ex polic√≠a Mario Sandoval, acusado de cr√≠menes de lesa humanidad en cientos de casos.

Dictadura militar: Alberto Fern√°ndez quiere una ley contra el negacionismo

La Ley francesa se cre√≥ para frenar la ola negacionista contra el Holocausto, en medio de una fuerte corriente facista en el pa√≠s que cuestionaba la existencia del exterminio realizado por los nazis. Incluye, adem√°s, condenas ante manifestaciones racistas, xen√≥fobas y de odio, y tiene como fin tender a reprimir cualquier acto racista, antisemita o xen√≥fobo. Con ese objetivo plantea penas econ√≥micas como multas elevadas, y hasta un a√Īo de prisi√≥n.

El ultraderechista Jean Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen ‚ÄĒactual l√≠der del Frente Nacional franc√©s‚ÄĒ fue condenado en varias ocasiones desde julio de 1990, fecha en que la norma rige en ese pa√≠s. En 2016, tuvo que pagar 30 mil y 5000 euros por dos multas correspondientes a sus declaraciones negacionistas sobre el Holocausto y por comentarios racistas.

C√≥mo es la Ley. En Francia es conocida como "Ley Gayssot" por el nombre del diputado comunista que la propuso, Jean Claude Gayssot. En su art√≠culo 1, la ley sostiene que ‚Äúcualquier discriminaci√≥n basada en pertenecer o no pertenecer a un grupo √©tnico, una naci√≥n, una raza o una religi√≥n est√° prohibida‚ÄĚ. Asimismo, enuncia que ‚Äúel Estado garantiza el cumplimiento de este principio en el marco de las leyes vigentes‚ÄĚ.

En relaci√≥n al compromiso en la lucha contra el racismo, la legislaci√≥n sostiene que cada 21 de marzo, la fecha elegida por las Naciones Unidas para el D√≠a Internacional para la Eliminaci√≥n de Todas las Formas de Discriminaci√≥n Racial, la Comisi√≥n Consultiva Nacional de Derechos Humanos presenta un informe al Gobierno sobre esa lucha, y que ese informe se hace p√ļblico de forma inmediata.

Para Jean-Marie Le Pen, "las c√°maras de gas fueron un detalle"

Respecto de las repercusiones de la iniciativa en nuestro pa√≠s y el alcance que podr√≠a tener en caso de concretarse, Sandra Raggio, integrante de la Comisi√≥n Provincial por la Memoria, explic√≥ en di√°logo con PERFIL que las leyes contra el negacionismo ‚Äútipifican como delito las expresiones negacionistas‚ÄĚ. ‚ÄúAlgunas se circunscriben solo al holocausto jud√≠o y otras son m√°s amplias: contra el racismo, la xenofobia, la discriminaci√≥n, que es el caso de la ley de Francia‚ÄĚ, detall√≥.

Raggio explic√≥ que la mayor√≠a de ellas, ‚ÄĒlas leyes de Francia, Alemania, Par√≠s, Suiza y Espa√Īa, entre otras‚ÄĒ establecen multas elevadas y tambi√©n contemplan prisi√≥n. en francia es hasta un a√Īos de prisi√≥n, y eso difiere en cada prisi√≥n. ‚ÄúLas multas econ√≥micas son altas, en alg√ļn momento en Francia rondaban los 45 mil euros, y en general son condenas cortas‚ÄĚ, dijo.

Las legislaciones de cada pa√≠s,detall√≥, difieren en que algunas son espec√≠ficas ‚ÄĒcomo la de Alemania, contra el Holocausto Jud√≠o‚ÄĒ y otras que abarcan adem√°s el racismo, la xenofobia y el odio, como el caso de Francia, Suiza y Espa√Īa.

Consultada por su opini√≥n sobre una posible ley contra el negacionismo de la dictadura en nuestro pa√≠s, Raggio consider√≥ que ‚Äúes necesaria, pero no suficiente‚ÄĚ. ‚ÄúNo podr√≠a decir que no es necesaria, pero si seguro no es suficiente. La pol√≠ticas realmente son las que discuten con el negacionismo con argumentaci√≥n, lo que quisi√©ramos en que en la conciencia de los ciudadanos argentinos, no por voluntad propia o por amenaza de un castigo penal, hubiera un pensamiento democr√°tico‚ÄĚ, expuso.

Esto, consider√≥ la referente, se tiene que dar tanto en las escuelas, como en la vida pol√≠tica, en los medios de comunicaci√≥n, y ‚Äúcon acciones proactivas del Estado y la sociedad civil en general para tratar de confrontar y derrotar al negacionismo‚ÄĚ. En esa l√≠nea, la autora de Memorias de la Noche de los L√°pices, opin√≥ que una legislaci√≥n puede ser ‚Äúuna herramienta m√°s‚ÄĚ, pero aclar√≥ que una normativa no evita ni suprime los pensamientos negacionistas "de ninguna manera": "Eso lo han demostrado los pa√≠ses con leyes contra el negacionismo, eso va a evitar la ultraderecha o pensamientos violentos o racistas. La ley no va a erradicarlo‚ÄĚ, ampli√≥ a este medio.

Para Raggio, es la ‚Äúemergencia de voces negacionistas‚ÄĚ lo que muchas veces hace que desde el Estado se tengan que redoblar los esfuerzos para convencer a la sociedad y ‚Äúreafirmar la verdad de la historia‚ÄĚ constantemente. ‚ÄúUna ley suma, pero no puede alojarse en ella la expectativa de que los negacionismos sean derrotados como narrativas. Eso tiene que ver con la din√°mica social y pol√≠tica del pa√≠s‚ÄĚ, concluy√≥.

A.G./M.C.