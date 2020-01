Axel Kicillof se reúne con los intendentes de Cambiemos para destrabar la Ley Impositiva

Con el objetivo de destrabar la Ley Impositiva, Axel Kicillof recibe este jueves 2 de enero a los intendentes de Juntos por el Cambio, mientras en la Legislatura avanzan gestiones para sesionar la semana que viene. El proyecto, que propone un aumento del 75% del gravamen inmobiliario, fracasó en el Senado por falta de quórum, luego de que la oposición lo denunciara como un "impuestazo". Antes de recibir a los jefes comunales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se reunió el martes 31 de diciembre con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para estudiar distintas variantes que apunten a aprobar la medida.

A partir de las 11.30, Kicillof recibe a los intendentes que responden a María Eugenia Vidal en la residencia oficial de la gobernación en La Plata y escuchará sus propuestas, según publicó Noticias Argentinas. El principal punto de disidencia que traba el acuerdo es el 75% de aumento del impuesto a las propiedades inmobiliarias (20 puntos por encima de la inflación) que el Gobierno quiere aplicarle a las propiedades con valuación fiscal más alta. Desde el Frente de Todos aseguran que se trata de apenas 200 campos y que se utiliza una escala progresiva con aumentos impositivos inferiores a la inflación 2019 para la mayoría de las propiedades rurales.

Quiénes integran el bloque bonaerense de Cambiemos que le pone límites a Kicillof

Sin embargo, la oposición reclama una reducción de al menos 5 puntos porcentuales en las propiedades rurales y de al menos 15 puntos porcentuales en las urbanas. Es decir, que la escala máxima de aumento quede por debajo del 70 por ciento en el inmobiliario rural y por debajo del 60 por ciento en el inmobiliario urbano.

El pasado martes 31 de diciembre, en la víspera de Año Nuevo, el gobernador y Massa almorzaron con el equipo legislativo y de gobierno para planear una estrategia para llegar a la sesión de Diputados con todos los acuerdos cerrados con Juntos por el Cambio de manera tal de que luego no haya sorpresas en el Senado, donde la oposición ostenta la mayoría.

💬 "DEFENDIMOS LOS INTERESES DE LOS BONAERENSES" pic.twitter.com/yeqEUOETxI — Senadores Juntos por el Cambio PBA (@senadoresjxcpba) December 28, 2019

Luego del fracaso en la negociación en el Senado, el bloque opositor había publicado un comunicado titulado "Defendimos los intereses de los bonaerenses", donde explicaron que "las leyes impositivas requieren de tiempo para poder hacer un análisis detallado y exhaustivo de cada uno de los impuestos que el gobernador Axel Kicillof pretende aumentar. Por eso pedimos tiempo para trabajar".

Durante una entrevista con el Canal América, Kicillof acusó a la oposición de "dinamitar" la mesa de diálogo y les reclamó: "Está muy mal la gente, déjense de joder, siéntense y ayuden". "La oposición tomó la decisión política de que no tuviéramos ley impositiva. Hay intendentes radicales y también del PRO que forman parte de la oposición, a los que les estamos proponiendo, aunque no pensemos igual, que las políticas que llevamos adelante van a beneficiar a todos. Si no colaboran, va a haber un problema", advirtió.

