Límite a los DNU: De Loredo dijo que la UCR no dará quórum, pero no logra apoyo total de su bloque

En una sesión convocada por la oposición, la Cámara de Diputados discutirá la modificación de la ley de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El tema sumó un nuevo capítulo en el eterno culebrón radical. Mientras que el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, anunció en X que "la mayoría" de su espacio resolvió no dar quórum, Julio Cobos utilizó la misma red para argumentar su posición contraria. La ruptura con los legisladores que responden a Facundo Manes no resolvió la fragmentación interna.

El radicalismo no consigue funcionar en bloque. Fuentes cercanas a Cobos explicaron que la decisión de dar quórum y de votar a favor responde a la "coherencia" del legislador, que siempre se expresó en la misma línea con respecto a estos temas. Además, subrayaron que no hubo reproches por parte de De Loredo porque "saben su postura".

Desde el bloque dejaron trascender la misma versión: "Ya era sabido. Ningún drama desde ese lugar". Pero advirtieron: "Lo que sí es cierto es que Cobos va a estar incómodo si el bloque se vuelve muy peluca".

La sesión para limitar los DNU vuelve a poner en jaque al espacio. La última pulseada la ganaron los "radicales con peluca" (Mariano Campero, Luis Picat, Martín Arjol, Federico Tournier y Pablo Cervi) que consiguieron sobrevivir en el bloque a pesar de que se había evaluado su expulsión por acompañar de forma sistemática los proyectos de Javier Milei.

La consecuencia de mantener en el bloque al grupo fue la ruptura de los legisladores que responden a Manes, quienes conformaron el bloque "Democracia para siempre", y también la salida de Mario Barletta, quien conformó el monobloque "Unidos".

Por aquellas semanas, la discusión giraba en torno a cómo iba a funcionar la UCR en sesiones futuras. Cerca de De Loredo, que intentó mantenerse al margen de la pelea entre "los Manes" y los "radicales con peluca", insistían en la necesidad de que el bloque actuara sin fisuras internas y que los legisladores acataran la decisión de la mayoría a la hora de resolver una votación. Sin embargo, no lo consiguió.

Cerca de Cobos, al menos por ahora, descartan que el mendocino evlaúe romper: "Alguien tiene que mantener la coherencia en las posturas del bloque", bromearon. Además, repiten que no necesariamente todos los miembros del espacio estén tan cómodos con los "radicales con peluca". "Por algo no los invitaron a la reunión del lunes", agregaron.

Limitar los DNU: los argumentos de De Loredo y Cobos

Cobos adelantó su posición con respecto a limitar los DNU en una serie de tuits que publicó el 9 de noviembre. El legislador sostuvo que "ningún poder puede arrogarse para sí atribuciones de otro" y remarcó las características que deberían respetar estos decretos. Luego de señalar la cantidad de DNU que emitieron los presidentes desde el regreso de la democracia, aseguró: "La normalización de la excepcionalidad desvirtuó el objetivo y los límites del instrumento".

El diputado mendocino respaldó la iniciativa que llegará al recinto. "Este es el debate que tenemos por delante y el oficialismo debería aceptar que se mejora la calidad institucional y corrige falencias de la ley sancionada en el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner", escribió.

Esta mañana, De Loredo publicó las razones de su posición contraria. El cordobés sostuvo: "La mayoría de los diputados de la UCR resolvimos no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman", sostuvo.

De Loredo atacó al kirchnerismo. Aunque dijo que "la reforma de los DNU es necesaria" y remarcó que este instrumento está reglamentado "por una mala ley que impulsó el peronismo allá por 2006", este no es el momento para dar la discusión.

"Es un despropósito que un DNU, que tiene la misma fuerza que una ley, requiera menos requisitos para su vigencia. Una ley necesita la aprobación de dos cámaras; un DNU, que no lo rechacen ambas cámaras. Deberían equipararse. No hay mayor discusión en eso. La cuestión es cuándo hacerlo", escribió. En línea con sus expresiones del último tiempo, De Loredo aseguró que tiene "muchas diferencias con el Gobierno", pero que no va a "cambiarle súbitamente las reglas del juego".