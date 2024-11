La situación en Aerolíneas Argentinas cada vez se complica más, crece la tensión entre los trabajadores y el Gobierno empieza a jugar cartas fuertes en cuanto a un posible cierre de la empresa estatal. En ese sentido, este medio se contactó con el ex ministro de Transporte, Diego Giuliano.

“El Gobierno transformó un conflicto estrictamente gremial en una amenaza de quiebre de una empresa”, comentó Diego Giuliano. “Este conflicto gremial está vinculado a un retraso en la capacidad adquisitiva de los salarios, lo transforma en la peor de las noticias o el peor de los escenarios que es cancelar a la empresa”, agregó.

Posteriormente, Giuliano planteó: “Están reeditando un viejo dicho de Argentina de un mal recuerdo que es el de ramal que para, ramal que cierra, lo cual nos transformó en una especie de ruina ferroviaria”. Luego, manifestó que, “ahora utilizan la misma terminología, la misma mecánica, el descontento social, generan un clima de incertidumbre entre los trabajadores y también de malestar entre los usuarios”.

Persiste la tensión debido al desacuerdo salarial

“La situación actual es extremadamente tensa, hay un retraso entre el 70 y el 85% salarial”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El sistema de aeronavegación después de la pandemia pudo restablecerse normalmente, Aerolíneas aumentó su cantidad de pasajeros y bajó su déficit”.

Cielos privados

Por otro lado, el diputado señaló: “El Gobierno no está detrás de una visión de cielos abiertos, sino que lo que pretende son cielos privados y cielos privados es algo muy difícil de ver en el mundo de la aeronavegación”. A su vez, remarcó que, “esto no es algo habitual, no existe en el mundo, existe en lugares que han perdido totalmente sus aerolíneas pero no es el caso de Argentina”.

Para concluir, Giuliano destacó que, “Argentina tiene una empresa como Aerolíneas que tiene competitividad, cuando uno obliga a una empresa de aeronavegación a cubrir destinos que no son competitivos comercialmente y además le pone competencia internacional, ahí se está fundiendo a la empresa”.