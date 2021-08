La respuesta de Lipovetzky a la Fundación Apolo: “Apuntan banalmente al lugar equivocado”

Un día después de la insólita propuesta de la Fundación Apolo para premiar la “incompetencia legislativa” bajo el nombre de “Premios Lipovetzky”, el destinatario del mensaje, el actual legislador bonaerense Daniel Lipovetzky calificó la iniciativa como “absurda y banal”. Para el dirigente macrista resultó llamativo que los impulsores de la campaña “estén vinculados al espacio de Juntos de Capital Federal”, en referencia a Darío Lopérfido y al diputado José Luis Patiño, integrantes de la organización.

En declaraciones a PERFIL, Lipovetzky opinó que con esa iniciativa más que perjudicarlo a él le terminan haciendo el juego al gobierno nacional. “Apuntan al lugar equivocado de una manera banal afectando mi buen nombre, mi honor y mi trayectoria. Ponen el eje en el efecto de la Ley de Alquileres y terminan protegiendo al causante de la situación negativa que es el gobierno con un plan económico que ha generado una inflación altísima para una ley pensada en otro contexto”, aseguró.

Los "Premios Lipovetzky" a la "incompetencia" de los políticos prometen ser muy reñidos

En ese sentido, el actual diputado bonaerense, que fue uno de los principales impulsores de la ley que buscó beneficiar a los inquilinos e inquilinas, opinó que la iniciativa de la Fundación Apolo representa “un acto absurdo con cierta banalización del tema, cuando siempre me caractericé por debatir cuestiones políticas y legislativas con responsabilidad y no del mismo modo marketinero en que lo están haciendo”.

📣 Es hora de visibilizar la incompetencia legislativa: desde hoy, podés votar en los #PremiosLipovetzky de Fundación Apolo. Un espacio de reconocimiento a las actividades legislativas más dañinas para los Argentinos. Marcale la cancha a la política en 👉🏻 https://t.co/8p1F4wnJd0 pic.twitter.com/jyqLWKmIIi — Fundación Apolo (@FundApolo) August 18, 2021



Ayer a la mañana, desde las redes sociales de esa organización publicaron un flyer que no tardó en llamar la atención debido a que el principal destinatario era un hombre que forma parte del mismo arco político, aunque en líneas distintas. Presentaron los “Premios Lipovetzky” como un “espacio de reconocimiento a las actividades legislativas más dañinas para los Argentinos” y rápidamente le endilgaron al ex diputado nacional la responsabilidad del impacto negativo que tiene esa ley.

Lopérfido, integrante de la Fundación, no tardó en compartir en su cuenta de Twitter un artículo que reflejaba la supuesta entrega de “premios”. Pero el que tuvo una expresión más activa fue José Luis Espert, precandidato de Avanza Libertad, a través de un video: “Es un premio, una burla a la manga de impresentables que tenemos en los distintos cuerpos legislativos”.



Fuego amigo

Más allá de la insólita propuesta, a Lipovetzky lo que más le llamó la atención fueron los remitentes del mensaje. Si bien la única referencia concreta que trazó fue hacia Patiño, integrante de la conducción de la Fundación Apolo que “fue compañero mío de bancada”, sostuvo que “con algunos de los dirigentes de esa fundación tengo más relación que con otros con los que no tengo vínculo”.

Darío Lopérfido y José Luis Patiño, del consejo asesor de la Fundación Apolo.

“Hoy todos ellos forman parte de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires en un momento en el cual tenemos una responsabilidad muy fuerte en cuanto a lo que el país necesita. En mi caso he trabajado todo este año y medio acá, en la Provincia de Buenos Aires, para fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio”, dijo. “Las Primarias son para discutir puntos de vista dentro de un mismo espacio, pero sin olvidarnos que el adversario está en otro lado y es el kirchnerismo”, añadió.

Ley de alquileres: "El objetivo de la norma es beneficiar al inquilino", dice Lipovetzky

Por último, consideró que “me apuntan pero omiten información acerca de la ley”. En ese contexto, recordó que “fue votada por 191 diputados y discutida plenamente por integrantes de nuestro espacio, después que (Mauricio) Macri incluyera dentro del temario de las sesiones ordinarias porque era un tema de mucho reclamo”.

Los alquileres altos y la poca oferta les quitan el sueño a los inquilinos de CABA

La legislación que entró en vigencia en 2020 con el objetivo de “proteger a los inquilinos” comenzó a recibir cuestionamientos que se reflejaron en una encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional que indicó que el 92,7% de los inquilinos consultados creen que las inmobiliarias no cumplen con la ley, mientras el 7,3% dijo que sí lo hacen. Sobre ese efecto distinto al que se había pensado, Lipovetzky concluyó: “La normativa diseñada para otro contexto y si hoy se quiere volver a debatir está más que bien, pero hay puntos como la registración de los contratos que fue un pedido de la Afip de nuestro gobierno”.