En medio de la sesión en la Cámara de Diputados en la que se dio media sanción al financiamiento universitario y a la emergencia emergencia en pediatría, una escena generó curiosidad y disperó las reacciones en las redes. Ricardo López Murphy se volvió tendencia por unas particulares gafas negras.

El propio diputado, que hace unas horas confiormó que será candidato en octubre, bromeó con la publicación de un video. Un asistente la pregunta "Ricardo, ¿dónde te vas de after después de la sesión?. Y el López Murphy responde: "No, me voy a dormir, porque mañana tengo que levantarme muy temprano".

En las redes recordaron otro episodio jocoso del diputado con los anteojos. En 2022 estrenó unos nuevos y posteó: “En medio de tanto quilombo, ha surgido una duda existencial: con mis nuevos anteojos ¿a quién me parezco más, a Scorsese o a Carl de Up?”.

En desarrollo...

LT